Un nou virus foarte contagios afectează copiii! Medicii sunt în alertă 19.08.2022

19.08.2022 Un nou virus foarte contagios afectează copiii! Medicii sunt în alertă Medicii sunt în alertă după ce un nou virus se răspândește cu rapiditate printre copii. ”Gripa tomatelor” are simptome asemănătoare cu Covid-19, potrivit specialiștilor. O infecție virală a fost întâlnită la peste 82 de copii



Medicii sunt în alertă după ce un nou virus se răspândește cu rapiditate printre copii. "Gripa tomatelor" are simptome asemănătoare cu Covid-19, potrivit specialiștilor. O infecție virală a fost întâlnită la peste 82 de copii

Filmul românesc Blue Moon ("Crai nou") a câştigat, sâmbătă seară, premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian. Pelicula scrisă și regizată de Alina Grigore, relatează povestea unei tinere care

Ericsson a lansat cel mai nou echipament radio din portofoliul Massive MIMO – dispozitivul AIR 3268 cu antenă integrată, pentru implementarea mai simplă şi mai eficientă a tehnologiei 5G, în spectrul de frecvenţe mid-band, în zonele urbane şi

Este fericire mare în familia lui Mircea Ursu, cel supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu” sau „Spaima interlopilor”. Acesta a devenit tătic la vârsta de 40 de ani, în urmă cu puțin timp. Pentru CANCAN.RO, Mircea Ursu […] The post

Berbec Romantismul înflorește astăzi. Dacă ești singur, o plimbare prin cartier te-ar putea pune în legătură cu cineva nou și interesant. Dacă ești într-o relație, puteți planifica o excursie

CFR Cluj negociază cu atacantul argentinian Facundo Ferreyra (30 de ani), ex-jucător la echipe precum Șahtior Donețk, Newcastle, Benfica și Celta Vigo. Ar putea fi un transfer răsunător pentru campioana României. Aflată în criză de efectiv pe

DB Schenker, divizia de logistică a gigantului german Deutsche Bahn, a mizat în România pe extinderea capacităţii de depozitare, dar şi pe automatizare în condiţiile în care creşterea puternică a comerţului online a pus presiune pe

Peste 200.000 de doze de vaccin de la producătorul american Johnson&Johnson vor ajunge, miercuri, în România. 204.000 doze de vaccin produse de compania Johnson&Johnson vor fi

253 de candidaţi s-au înscris la concurs, pentru cele 14 posturi de ajutor şef de post din tot atâtea comune din Prahova. Viitoarele ”ajutoare de şerif” vor fi numiţi în posturi prin încadrare directă, din sursă

Două brigăzi de arbitri din România, cu Horațiu Feșnic (31 de ani) și Radu Petrescu (38 de ani) la centru, au fost delegate la meciuri din UEFA Europa Conference League. Forul continental a decis ca duelurile Alashkert - HJK Helsinki și Feyenoord

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei a anuntat că după „regulile” din prezent, dacă vineri rata de infectare cu noul coronavirus este de peste şase la mie, începând de luni şcolile vor

O explozie urmată de incendiu a avut loc în Baia Mare, în apropierea unui mall recent

Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri CNCAV, ceea ce constuituie un record de la debutul valului 4 al epidemiei. Astfel, din cele 61.095 de persoane vaccinate în

Campioana României o înfruntă azi pe FC Porto, cu gândul de a lăsa în urmă înfrângerea dureroasă de săptămâna trecută, de la Paris. Meciul e live pe GSP.ro de la ora 19:45, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. La

61.095 de români s-au vaccinat împotriva noului coronavirus în ultimele 24 de ore, din care 21.420 cu prima doză și 36.885 cu a treia. Au fost raportate 11 reacții adverse, potrivit datelor făcute publice miercuri, 29 septembrie, de Comitetul

Producătorii chinezi de maşini electrice iau cu asalt Europa, sperând să ia pe nepregătite giganţii auto tradiţionali şi să pună mâna pe o piaţă impulsionată de planurile ambiţioase ale continentului privind reducerea emisiilor, scrie

Cunoscută publicului drept Ruby, cântăreața Ana Claudia Grigore a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre planurile pe care le are. Deși cele mai multe colege de breaslă și-au întemeiat o familie și îmbină viața personală

China a organizat în această săptămână un spectacol extravagant de prezentare a tehnologiei sale militare la cel mai mare salon aviatic al ţării, promovându-şi ambiţiile în creştere de explorare a spaţiului şi de asigurare prin mijloace

Ar fi mai interesant dacă în Ro­mânia s-ar discuta mai mult despre învăţământul profesional dual în agricultură şi nu doar despre liceele agricole clasice, susţine Marinela Culea, director al Colegiului Tehno­logic Cezar Nicolau Brăneşti

CFR Cluj - Randers 1-1. Cu cuțitul la os, după ce Randers dominase și conducea la pauză cu 1-0, Dan Petrescu a resuscitat CFR-ul cu mișcările din partea a doua, dar a trebuit să se mulțumească doar cu o remiză, deși elevii săi au avut șansa

61.836 persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului, la nivel național, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate vineri, 1 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Din