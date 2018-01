Un nou transfer la FCSB 20.01.2018

20.01.2018 Un nou transfer la FCSB FCSB a anunțat că Valerică Găman (29 de ani) a semnat un contract valabil două sezoane și urmează să se alăture în cel mai scurt timp lotului lui Nicolae Dică, unde va purta tricoul cu



Un nou transfer la FCSB

FCSB a anunțat că Valerică Găman (29 de ani) a semnat un contract valabil două sezoane și urmează să se alăture în cel mai scurt timp lotului lui Nicolae Dică, unde va purta tricoul cu numărul...

Un nou transfer la FCSB

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Deputaţii ruşi au ratificat joi un acord care prevede extinderea bazei navale Tartus, în nord-vestul Siriei, care urmează să devină o bază navală permanentă a Rusiei, relatează

Poliţiştii din Călăraşi au devenit şi în acest an mesagerii moşului, au mers încărcaţi cu daruri la o familie cu 6 copii din comuna

Durerea menstruală, cunoscută şi sub numele de crampă menstruală, este mult mai intensă în prima zi din perioada ciclului. Durerea şi disconfortul sunt provocate din cauza întăririi muşchiului uterului, dar nu trebuie să-ţi mai faci griji

Consilierii judeţeni au aprobat joi, 21 decembrie 2017, acordarea unor premii substanţiale sportivilor şi profesorilor care au obţinut medalii la campionatele mondiale, europene şi

Doi dintre cei nouă reni care îl ajută pe Moş Crăciun să ducă, în noaptea de Ajun, cadouri copiilor care au fost cuminţi în timpul anului, au ajuns în comuna prahoveană Blejoi. Este vorba despre Vixen şi Comet, un mascul şi o femelă, în

Mai multe apartamente din Buzău au fost închiriate de proxeneţi din Cernavodă pentru a găzdui serviciile unor prostituate oferite clienţilor din oraş. Cinci luni a funcţionat afacerea necurată, până când a fost descoperită de poliţie. În

Cincisprezece deţinuţi, care execută pedepse privative de libertate în regim deschis şi semideschis la secţia exterioară Vînjuleţ, au făcut joi, 21 decembrie, o bucurie celor 27 de persoane vârstnice aflate în centrul de bătrâni din

Instituţiile publice vor putea face achiziţii „mici” fără a mai fi necesar să le publice în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Guvernul motivează că acest lucru reduce din birocraţie, dar specialiştii avertizează că nu vor

Ceea ce toată lumea bănuia de ceva vreme s-a dovedit a fi adevărat şi confirmat de Apple. Compania americană a redus cu bună ştiinţă performanţa telefoanelor mai vechi pentru a putea conserva mai bine durata de viaţă a

Proiectul UDMR de înfiinţare a unui liceu teologic cu predare exclusiv în limba maghiară a fost adoptat de Camera Deputaţilor, noua unitate de învăţământ urmând să funcţioneze într-un corp al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu

Donald Trump a ameninţat că va suspenda ajutorul financiar de “miliarde” pentru ţările care au votat în favoarea unei rezoluţii a Naţiunilor Unite care să respingă recunoaşterea de

Agentia Blomberg a publicat "ghidul pesimistului" pentru 2018, prezentant mai multe variante de viitor deloc imbucuratoare atat pentru Statele Unite, cat si pentru restul lumii. De la bun inceput

Trenurile Metrorex vor circula în zilele de 23, 24, 25, 26, 30 şi 31 decembrie, precum şi 1, 2 ianuarie 2018, la interval de nouă minute pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni-

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în această seară o precizare cu privire la ipoteza apărută în mediul de afaceri, conform căreia în 2018 s-ar putea renunţa la transferul CAS, de la angajat la angahjator, prmovată chiar de unele

Simona Halep a ajuns în Thailanda, unde va participa la un turneu demonstrativ. Imediat cum a pășit pe pământ asiatic, sportiva noastră a fost luată cu asalt de fani. "Sunt foarte emoţionată să fiu aici pentru prima oară. Am auzit

Caz incredibil in Rusia. O profesoara a fost data afara, dupa ce se presupune ca ar fi facutstriptease in fata elevilor sai. Femeia de 59 de ani este acuzata ca s-a dezbracat in fata minorilor. Svtelana Koliadova marturiseste insa ca totul este doar un

O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de

Solstiţiu de iarnă 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

eMAG a dat publicității câteva statistici foarte haioase despre căutările inedite pe care cumpărătorii le-au făcut în cadrul site-ului. Citește mai

Mihai Caragea, pedofilul din Galaţi, care a corupt, din spatele unei identităţi false creată pe facebook, peste o mie de fetiţe din întreaga ţară, a fost liberat condiţionat, joi, de Tribunalul Prahova. Caragea a fost condamnat, în martie 2017,