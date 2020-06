Un nou sponsor gigant la CFR Cluj?! Cine vrea să investească + ultimele detalii despre negocierile cu Tesla 21.06.2020

21.06.2020 Un nou sponsor gigant la CFR Cluj?! Cine vrea să investească + ultimele detalii despre negocierile cu Tesla După 2-0 cu FC Botoșani, CFR Cluj se îndreaptă spre al treilea titlu consecutiv în Liga 1 și ar putea primi o veste importantă, pe plan financiar, așa cum a anunțat Vasile Dâncu. La începutul lui 2020, o divizie Tesla, care se ocupă de



Un nou sponsor gigant la CFR Cluj?! Cine vrea să investească + ultimele detalii despre negocierile cu Tesla

După 2-0 cu FC Botoșani, CFR Cluj se îndreaptă spre al treilea titlu consecutiv în Liga 1 și ar putea primi o veste importantă, pe plan financiar, așa cum a anunțat Vasile Dâncu. La începutul lui 2020, o divizie Tesla, care se ocupă de construcția de elicoptere și drone, urma să invertească la CFR Cluj, dar negocierile nu au mai avansat. Clujenii ar fi primit 16 milioane de euro în doi ani. ...

Un nou sponsor gigant la CFR Cluj?! Cine vrea să investească + ultimele detalii despre negocierile cu Tesla

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până luni la miezul nopţii, în 14 bazine hidrografice şi

Viorica Dăncilă susţine că numeroasele greşeli de exprimare, de pronunţie şi chiar de citire au fost cauzate de faptul că a fost nevoită să exprime idei cu „care nu era confortabilă”. Citește mai

Încălzirea globală are efecte din ce în ce mai dramatice asupra planetei noastre, cum ar fi creștrea alarmat de rapidă a temperaturilor și apariţia fenomenelor meteorologice extreme. Iar toate acestea au un impact devastator

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat luni, cu privire la incidentele din Valea Uzului, de Ziua Eroilor, că a cerut un raport şi în urma verificărilor poate să anunţe că forţele de ordine şi-au făcut datoria, chiar dacă a existat o

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Vremea rămâne instabilă şi azi, anunţă meteorologii. Vor fi perioade cu averse torenţiale, vijelii şi căderi de grindină în sud, sud-vest, la deal şi la munte, mai ales în a doua parte a zilei şi spre seară, conform

Agricost, cea mai mare fermă din sud-estul Europei, situată în Insula Marea a Brăilei, se confruntă cu lipsa forţei de muncă, în ciuda faptului că salariul mediu brut pe companie ajunge la 1.000 de euro

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

CFR a prezentat pe site-ul oficial cei 5 fotbaliști pe care a reușit să-i transfere până acum. Este vorba despre Andrei Burcă (26 de ani, fundaș central), adus pentru 170.000 de euro de la FC Botoșani, Mateo Susic (28 de ani, fundaș

Horoscop 5 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 5 iunie 2019 - Berbec Ești tentat să îți asumi un rol care nu ți se potrivește și nici nu este acceptat de cei din jur. Poți fi lider, dar pentru asta e nevoie de o

Poliţia rusă a retras acuzaţiile de trafic de droguri formulate împotriva lui Ivan Golunov, un jurnalist de investigaţii a cărui arestare a stârnit revolta

Un litru de ulei din floarea-soarelui făcut la Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, costă 14

Ianis Hagi, 20 de ani, este dorit foarte tare de Gigi Becali la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a oferit suma de 3,5 milioane de euro și 30% dintr-un viitor transfer pentru ca visul său să devină realitate. Citește mai

Dacian Cioloș îl atacă pe Teodor Meleșcanu după proasta gestionare a crizei politice din Republica Moldova. Citește mai

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat, miercuri, că există un dosar penal în legătură cu transplantul de rinichi pe care actorul Alexandru Arşinel l-a făcut în anul 2013. Institutul era condus, la acea vreme, de medicul Mihai

Compania din Galaţi are 38 de centre comerciale sub numele Arabesque, şapte magazine fizice sub brandul MatHaus şi unul online, livrările fiind făcute cu ajutorul unei flote de 1.000 de

Dani Oțil, matinalul de la Antena 1, a lansat de curând bunsimt.ro, un site dedicat obiectelor pierdute. Mecanismul de funcţionare e unul foarte simplu și de mare ajutor pentru oricine. Cei care găsesc diverse obiecte care par a fi pierdute

Comenzile din industria prelucrătoare au crescut cu 7,6% în primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului

<p>eMAG – Totul pentru casa – Toate ofertele pot fi consultate <a href="https://tinyurl.com/y8gb6net" target="_blank">AICI. Citește mai