Un nou obiectiv turistic la Roşia Montană. Turiştii pot vizita turnul Bisericii Unitariene 25.08.2018

25.08.2018 Un nou obiectiv turistic la Roşia Montană. Turiştii pot vizita turnul Bisericii Unitariene Campania ”Adoptă o casă la Roşia Montană” a reuşit să readucă în circuitul turistic turnul Bisericii Unitariene din comună. Lucrările realizate de voluntari au permis deschiderea turnului pentru turiştii care vor să vadă peisajele



Un nou obiectiv turistic la Roşia Montană. Turiştii pot vizita turnul Bisericii Unitariene

Campania ”Adoptă o casă la Roşia Montană” a reuşit să readucă în circuitul turistic turnul Bisericii Unitariene din comună. Lucrările realizate de voluntari au permis deschiderea turnului pentru turiştii care vor să vadă peisajele spectaculoase din zona Roşiei Montane.

Un nou obiectiv turistic la Roşia Montană. Turiştii pot vizita turnul Bisericii Unitariene

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul suedez a autorizat agenţia de protecţie civilă să ceară asistenţă din partea NATO constând în avioane de stingere a incendiilor, dacă este necesar, pentru a face faţă incendiilor de

Avionul Iraqi Airways a decolat fără probleme de la Mashhad, în Iran, însă cei peste 150 de pasageri au fost cât pe ce să nu ajungă niciodată la Bagdad, din cauza unei dispute între pilot şi copilot,

UPDATE / Ucraina a pierdut clar, 0-5, duelul cu Portugalia. Toate reușitele lusitanilor au venit în prima repriză. Echipa națională U19 a României a ratat dramatic prezența la turneul final al Euro 2018, iar echipa care ne-a lăsat

Vera Zvonareva (33 de ani, 133 WTA), revenită în turnee după o pauză și după ce a devenit mamă, vorbește despre noua ei carieră, despre tenisul de azi și despre Simona Halep (26 de ani, 1 WTA). A aparținut acelei generații de jucătoare

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, principala rivală a CFR-ului din campionat, a încercat să agite apele în "Gruia", anunțând azi că știe numele noului antrenor al campioanei. Numele propus în această dimineață de

Antonio Conceicao a semnat azi cu CFR Cluj, iar în cursul zilei a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi elevi. Imagini de la primul antrenament susținut de Conceicao în "Gruia" Programată inițial pentru ora 18:00,

Un tânăr de 26 de ani a murit înecat sub privirile îngrozite ale iubitei sale. Cei doi se aflau în vacanță în Italia atunci când s-a produs tragedia. (Super oferte la accesorii gaming) Daniel Pietriș se afla în vacanță în Italia, împreună

Dacă sunteți în căutare de electrocasnice în această perioadă, iată câteva produse pe care să le căutați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

O consultare realizată de site-ul Realitatea.net arată opinia cititorilor cu privire la topul celor mai slabi președinți ai PSD. Consultarea i-a luat în calcul pe toți președinții PSD din 1990 și până acum. Citește mai

Comandantul militar de rang înalt Qassem Suleimani l-a asemănat pe preşedintele american, Donald Trump, cu o persoană care participă la jocuri de noroc şi cu un proprietar de cabaret, precizând că Iranul va fi cel care „va termina orice posibil

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated

Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape două ori (83%) în luna iunie a acestui an, ajungând la 14,97 miliarde de lei, faţă de 8,14 miliarde de lei în primele cinci luni al acestui an, potrivit

U Craiova va juca, cel mai probabil, cu nemții de la RB Leipzig în turul III preliminar din Europa League. Leipzig a trecut acasă, pe Red Bull Arena, de suedezii de la Hacken, scor 4-0.Balul a fost deschis de portughezul Bruma.

Alexandru Mățan, una dintre "perlele" pe care Hagi speră să obțină o sumă consistentă în viitorul apropiat, a avut ghinion în meciul tur cu Vitesse, 2-2, din turul II al preliminariilor Europa League. Puștiul de 18 ani s-a accidentat

Astăzi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta în Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine în etapa a 2-a, contra

Elena Mateescu, director general al ANM, a explicat, într-un interviu acordat DC News, care este modul în care schimbările climatice sunt şi vor fi percepute în ţara noastră. Citește mai

Denis Alibec, jucător care n-a mai fost dorit la FCSB, a revenit la Astra Giurgiu. Gigi Becali a încasat de la giurgiuveni suma de 1,4 milioane de euro. Citește mai

Rusia şi NATO nu vor putea să avanseze în problema prevenirii incidentelor fără canale normale de comunicare militară, astfel că acestea trebuie restabilite, afirmă ministrul adjunct de Externe Aleksandr Gruşko. Citește mai

Aceasta este una dintre marile enigme ale vieții: de ce dormim ? Acum avem deja cele mai bune dovezi a ceea ce face somnul pentru noi, permite proceselor de ordine şi curăţenie să aibă loc pentru a

♦ Mai mulţi producători auto şi-au redus deja estimările de profit ♦ Ofensivă de amenzi record şi sancţiuni pornită de Comisia Europeană împotriva coloşilor americani de tehnologie ♦ Investitorii pot lua în considerare companii agricole