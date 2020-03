Un nou născut din Londra, cea mai tânără victimă a coronavirusului din lume 14.03.2020

14.03.2020 Un nou născut din Londra, cea mai tânără victimă a coronavirusului din lume Un nou născut din Londra a devenit cea mai tânără victimă a coronavirusului. Mama copilaşului a fost trimisă la spital acum câteva zile, cu suspiciunea de pneumonie, dar rezultatul pozitiv la coronavirus a venit abia după naştere. Cei doi sunt



Un nou născut din Londra, cea mai tânără victimă a coronavirusului din lume

Un nou născut din Londra a devenit cea mai tânără victimă a coronavirusului. Mama copilaşului a fost trimisă la spital acum câteva zile, cu suspiciunea de pneumonie, dar rezultatul pozitiv la coronavirus a venit abia după naştere. Cei doi sunt trataţi la spitale separate, iar starea de sănătate a mamei se pare că este mai […]

Un nou născut din Londra, cea mai tânără victimă a coronavirusului din lume

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo s-a impus pe teren propriu, 3-2 contra Chiajnei, dar i-a pierdut pe fundașul Linas și pe mijlocașul Ioan Filip pentru meciul cu Poli Iași, de vineri, 12 aprilie. Lituanianul Linas Klimavicius, 29 de ani, și Ioan Filip, 29 de ani, au părăsit

Titlul pe care l-am dat acestui serial, adică „Referendum acum...Bum, bum!”, se adevereşte abia acum, mai ales pe a doua lui secvenţă. Expresia „Bum, bum”, având conotaţia sonoră a bombei, este asociată cu surpriza bombardamentului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) i-a trimis o scrisoare lui Tudorel Toader privind situaţia jurnalistei Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, căreia i-a fost retrasă acreditarea la Ministerul Justiţiei. Înainte de a redacta însă textul,

Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat în Coasta de Fildeş, sâmbătă, că a retras cândva 10 milioane de dolari de la bancă doar pentru a se uita la banii respectivi şi a înţelege că

Un tânăr de 15 ani a fost împuşcat în Iaşi în seara zilei de sâmbătă, 6 aprilie, după ce a încercat să spargă o casă împreună cu alţi patru

Aleea care duce spre societatea din Călăraşi unde se produc mezelurile Aldis se va numi George Naghi, în amintirea fondatorului fabricii. Schimbarea denumirii străzii a fost aprobată de consilierii locali din Călăraşi, cu unanimitate de

Într-un material pubicat de Tennis Head, Simona Halep a vorbit despre momentele foarte grele prin care a trecut după finala extenuantă de la Australian Open

Vasile Blaga, candidat PNL la europarlamentare, a declarat, duminică, la mitingul de la Braşov, că liberalii sunt în competiţie nu doar cu PSD, ci cu toţi cei care au depus liste electorale, sunt în competiţie şi cu cei care au spus că

Doliu în lumea afacerilor! A murit Sorin Lefter, cunoscutul patron al uneia dintre primele firme de construcții apărute în Vrancea după decembrie 1989, societatea Lefter Construct. Firma a realizat

Problemele cu care românii se confruntă în contextul Brexit: statutul de rezident (Settled Status) şi noile norme ale Legii Migraţiei (Immigration Bill) au fost abordate săptămâna aceasta la prima masă

Potrivit lui Ginni Rometty, CEO-ul producătorului american de high-tech IBM, inteligenţa artificială produsă de companie poate determina în 95% dintre cazuri care sunt angajaţii pregătiţi să îşi dea demisia de la locul de muncă, scrie

Am sentimentul ca in ultimii aproape 3 ani, de cand am scris opinia de mai jos, au aparut ceva muguri de politici publice durabile, chiar daca mai e mult pana la o schimbare completa – adica pana la a inlocui in totalitate formula din present in care

Anamaria Prodan a vrut să îi ia apărarea lui Nicolae Stanciu după ce a fost criticat dur după meciurile României cu Suedia, 1-2, și Feroe, 4-1. Impresarul mijlocașului de 25 de ani de la Al Ahli i-a atribuit însă și

Juventus se pregătește pentru sezonul viitor, iar principala țintă a torinezilor este mijlocașul croat Ivan Rakitic, 31 de ani. Barcelona l-ar putea vinde la finalul sezonului pe mijlocașul Ivan Rakitic, după ce a anunțat transferul lui Frenkie

Luigino Pellegrini, fostul impresar al lui Roberto Baggio, este invitatul lui Costin Ștucan de luni dimineață de la GSP LIVE. Pellegrini va vorbi despre relația cu fostul mare fotbalist italian, va povesti lucruri trăite de acesta, dar și relația

Elena Andrieş a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sâmbătă, în limitele categoriei 49 kg, informează Agerpres. Andrieş s-a impus la stilul smuls cu 87 kg, urmată de Kristina Sobol (Rusia), cu

Clipe de groază pentru un tânăr în vârstă de 30 de ani, după ce a căzut pe șina de metrou. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 13,45, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a căzut duminică pe şina de metrou, iar la câteva

Cel puțin cinci oameni, dintre care doi copii de 8 şi 10 ani, au fost răniți după ce au fost împușcați în timpul unei reuniuni de familie din Chicago. Citește mai

Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, Mihai Călin se numără printre personalităţile care şi-au exprimat revolta că actorii care au jucat în regim independent în teatrele din Bucureşti nu au fost plătiţi în ultimele trei luni.

După alegerile parlamentare, încheiate cu tensiuni între junta de la putere şi opoziţie, thailandezii se pregătesc de petrecere. După doi ani şi jumătate de aşteptare, urmaşul defunctului rege Rama al IX-lea preia într-un final