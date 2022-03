Un nou furnizor de soluţii de IT intră pe piaţa din România şi are planuri de a recruta 100 de oameni 17.03.2022

17.03.2022 Un nou furnizor de soluţii de IT intră pe piaţa din România şi are planuri de a recruta 100 de oameni Emergn, firmă globală de servicii digitale de business, intră pe piaţa din România unde are în plan să dezvolte unul dintre principalele sale centre de livrare, concentrându-se pe recrutarea pentru roluri cheie, precum dezvoltatori IT,



Un nou furnizor de soluţii de IT intră pe piaţa din România şi are planuri de a recruta 100 de oameni

Emergn, firmă globală de servicii digitale de business, intră pe piaţa din România unde are în plan să dezvolte unul dintre principalele sale centre de livrare, concentrându-se pe recrutarea pentru roluri cheie, precum dezvoltatori IT, profesionişti Quality Assurance, Business Analysts, Product Designers, Delivery Managers, ingineri de automatizare şi AI ori specialişti în date şi analiză, arată un comunicat transmis de reprezentanţii companiei.

Un nou furnizor de soluţii de IT intră pe piaţa din România şi are planuri de a recruta 100 de oameni

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Cel puţin şapte oameni şi-au pierdut viaţa şi 14 au fost răniţi după ce zeci de autovehicule care stăteau la coadă pentru a primi permisiunea să intre în Capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, între

Horoscopul zilei de 4 mai 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni se bucură de ingresul lui Mercur, planeta lor guvernatoare, chiar în zodia lor. Mercur, […] The

Cele mai performante 10 fon­duri deschise locale de acţiuni, cu o cotă de piaţă cumulată de 3,33%, au livrat investitorilor de la sfârşitul lunii martie 2020 la finele lunii martie 2021 randamente cuprinse între 41,5% şi 51,8%, potrivit datelor

Capitala şi 12 judeţe se află în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică. Bucureştiul a înregistrat o rată de infectare de 2,42 cazuri la mia

Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara sunt deschise non-stop în această săptămână pentru persoanele care vor să se

Ovidiu Herea, atacantul celor de la Metaloglobus, are un singur vis pe final de carieră, acela de a se retrage de la

Noi valuri ale pandemiei lovesc în forţă şi alte ţări aflate în curs de dezvoltare în afară de India, punând presiune puternică pe sistemele de sănătate ale acestora şi declanşând apeluri pentru ajutor, scrie

Autoritățile turce au deschis o anchetă pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe care îl acuză că a fost „lipsit de respect” atunci când a stat cu mâinile la spate în timpul unei vizite la mausoleul sultanului Mehmet al

Altex, liderul comerţului electro-IT din România, a investit peste 1 milion de euro în modernizarea şi tehnologizarea magazinelor Altex din incinta centrului comercial Colosseum din Capitală şi a magazinului Altex Cărămidăriei din Braşov, în

Ministerul Apărării organizează un proiect-pilot pe o perioadă de o săptămână pentru a ajuta campania de vaccinare împotriva Covid-19. În perioada 4-11 mai vor fi deschise non-stop centrele de vaccinare din cele 11 spitale militare din țară.

Am dat fără să vreau o știre falsă, ceea ce se cheamă fake news. Pasajul Doamna Ghica n-a fost inaugurat. Eu am crezut că dacă data de dare în folosință e 5 mai 2021, termenul e bătut în cuie, așa cum se

Nouă dezvăluire uluitoare despre Vlad Voiculescu! În ultima zi de mandat, fostul ministru al Sănătății a atribuit un contract de peste 400.000 de euro unei firme care are legături cu Liviu Dragnea, relatează Realitatea

Diplomatul iranian Assadollah Assadi, condamnat în februarie, în Belgia, la 20 de ani de închisoare, cu privire la plănuirea unui atentat în Franţa, în 2018, vizând opozanţi ai regimului de la Teheran, şi-a retras miercuri apelul, iar

Chelsea Londra a învins, miercuri seara, pe Real Madrid, pe teren propriu, cu 2-0, în manșa a doua a semifinalei Ligii Campionilor. După ce în tur rezultatul a fost 1-1, londonezii s-au calificat în

Fotbalul românesc nu duce lipsă de

Academica Clinceni - CFR Cluj se joacă azi, de la 17:00, într-o partidă din cadrul etapei a 6-a din playoff! Ardelenii pornesc cu prima șansă și se pot distanța, măcar pentru moment, la cinci puncte de FCSB, rivală care joacă tot azi, de la

Ordinul privind testarea pentru COVID-19 în farmacii va fi publicat în Monitorul Oficial în aceste ziile, potrivit ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă. Testele antgen vor fi

Indiferent dacă interesul tău este reprezentat de planificarea pre-deces sau tu ori familia ta aveți nevoie urgentă de consultanță sau servicii de specialitate, este foarte important să alegi o agenție de servicii funerare în care ai deplină

Brazilianul Neymar (29 de ani) ar putea reveni la Barcelona în această vară, după patru ani petrecuți la PSG. Ajuns pe „Parc des Princes” în august 2017, pentru 222 de milioane de euro, brazilianul mai are contract cu PSG până în iunie 2022

Primul joc online ca la aparate inspirat dintr-un film românesc e exclusiv la Superbet! Liderul național din domeniul pariurilor sportive și jocurilor de cazinou s-a gândit din nou să inoveze și să le ofere jucătorilor […] The post Miami