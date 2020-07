Un nou focar de Covid-19! Aproximativ 100 de persoane au fost depistate pozitiv la şantierul naval Damen din Galaţi 21.07.2020

21.07.2020 Un nou focar de Covid-19! Aproximativ 100 de persoane au fost depistate pozitiv la şantierul naval Damen din Galaţi Focarul de infecție cu virusul COVID-19 de la șantierul Naval Damen Galaţi a atins o cifră de 95 de persoane. Printre cei infectați se numără angajaţi ai companiei şi salariaţi ai subcontractorilor. Conform cifrelor oficiale prezentate de



Focarul de infecție cu virusul COVID-19 de la șantierul Naval Damen Galaţi a atins o cifră de 95 de persoane. Printre cei infectați se numără angajaţi ai companiei şi salariaţi ai subcontractorilor. Conform cifrelor oficiale prezentate de reprezentanţii Damen SA Galaţi, de la începutul epidemiei, pe platforma navală au fost înregistrate aproape o sută de

