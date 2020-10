Un nou director la cea mai mare bancă italiană 14.10.2020

14.10.2020 Un nou director la cea mai mare bancă italiană Un nou director a fost numit în fruntea Unicredit, cea mai mare bancă italiană, în persoana economistului Pier Carlo Padoan. Acesta ar urma să devină președinte în 2021, când se va alege un nou Consiliu



Un nou director la cea mai mare bancă italiană

Un nou director a fost numit în fruntea Unicredit, cea mai mare bancă italiană, în persoana economistului Pier Carlo Padoan. Acesta ar urma să devină președinte în 2021, când se va alege un nou Consiliu de...

Un nou director la cea mai mare bancă italiană

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Momente dramatice la un centrul de plasament din Sectorul 5 al Capitalei. Un copil de 9 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale a decedat joi în instituție, iar astăzi au apelat 112 pentru constatarea decesului,

FCSB, partener oficial Betano, este prezentă, începând din octombrie, în lumea Sporturilor Virtuale de pe site-ul Betano. Vicecampioana României a devenit a doua echipă din Liga 1, după Universitatea Craiova, pe care se poate paria în cadrul

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Sâmbătă, începând cu ora 12:30, Elina Svitolina va juca prima semifinală, în compania surprizei Belinda Bencic. Apoi, nu mai devreme de ora 14:00, lidera mondială Ashleigh Barty o întâlnește pe Karolina Pliskova „călăul” Simonei

Asociaţia Contemporanul, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a organizat Gala Premiilor Contemporanul · 2019. Evenimentul a avut loc marţi, 29 octombrie ora 16.00, la

După 24 de ani, Nadine s-a întors la televiziunea care a făcut-o vedetă în 1995, la numai 18 ani, prin “Școala vedetelor”. De două săptămâni, vedeta, acum în vârstă de 42 de ani, prezintă la TVR o emisiune care-i poartă numele, iar în

A fost dezvăluită zodia care dă lovitura financiară în luna noiembrie. Vezi mai jos ce spun astrologii. Citește mai

Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, sâmbătă seară, 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii

Insulele Trobriand fac parte din Papua Noua Guinee. Locuitorii de aici au o atitudine foarte relaxată în privinţa sexului şi încurajează relaţiile sexuale în afara căsătoriei. Citește mai

Leo Iorga avea o voinţă uriaşă şi a arătat că până în ultimul moment trebuie să crezi în tine şi în şansa ta, a declarat solistul trupei Holograf, Dan Bittman. El a adăugat că fostul solist

Dida Drăgan (73 de ani) a transmis un mesaj după ce a aflat că artistul Leo Iorga a murit. Cunoscutul rocker se lupta de 8 ani cu cancerul. „Drum lin în lumină, dragule Leo! Să te odihnească Dumnezeu în pace, Cerul îți va fi casă! Câtă

După trei meciuri fără înfrângere, Farul a pierdut la Buzău. În al doilea minut de prelungire al primei reprize, gazdele au primit destul de ușor o lovitură liberă, au marcat, iar constănțenii au luat foc. Speranțele de a scoate un

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a realizat o retrospectivă politică a gafelor politice din ultima săptămână, amintind de declaraţiile grobiene ale lui Eugen Teodorovici, cadoul primit de Viorica Dăncilă la Arad sau de remarca premierului la

Politicianul Sorin Frunzăverde s-a stins din viaţă, la 3 noiembrie 2019, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa, el suferind de mai mulţi ani de o boală foarte gravă la rinichi, au declarat,

Compania hotelieră Aro-Palace din Braşov (simbol bursier - ARO), care administrează hotelul de cinci stele Aro-Palace, a raportat pentru primele nouă luni din 2019 un profit net de 786.570 lei, în scădere cu 24,6% faţă de aceeaşi perioadă din

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat duminică, la Mărăşeşti, că parlamentarii care vor vota, luni, pentru învestirea guvernului Orban vor trebui să justifice că sunt parte a

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

Australianca Ashleigh Barty (1 WTA, 23 de ani) a câștigat Turneul Campioanelor după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA, 25 de ani) scor 6-4, 6-3, arată gsp.ro. Victoria lui Barty a oprit ascensiunea Elinei Svitolina în clasamentul

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PNL a ajuns la guvernare prin "trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp

Un bărbat din Giurgiu, suspectat că a violat o fată de 16 ani care își pierduse cunoștința – într-o clădire abandonată – a fost arestat. Înainte de viol, tânărul de 25 de ani a pus în practică ritualuri satanice. Imaginile cu