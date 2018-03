Un nou candidat la Congresul PSD: Adrian Ţuţuianu, fostul ministru al Apărării, candidează pentru funcţia de vicepreşedinte 07.03.2018

07.03.2018 Un nou candidat la Congresul PSD: Adrian Ţuţuianu, fostul ministru al Apărării, candidează pentru funcţia de vicepreşedinte Preşedintele PSD Dâmboviţa, fostul ministru al Apărării Adrian Ţuţuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru funcţia de vicepreşedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din



Un nou candidat la Congresul PSD: Adrian Ţuţuianu, fostul ministru al Apărării, candidează pentru funcţia de vicepreşedinte

Preşedintele PSD Dâmboviţa, fostul ministru al Apărării Adrian Ţuţuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru funcţia de vicepreşedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD.

Un nou candidat la Congresul PSD: Adrian Ţuţuianu, fostul ministru al Apărării, candidează pentru funcţia de vicepreşedinte

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Utilizatorii vor putea cumpăra bilete la avion şi rezerva camere la hotel direct din cadrul motorului de căutare

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Adjud au reţinut un bărbat, de 28 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de ”tâlhărie calificată” şi ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având suspendată exercitarea

Simona Halep, numărul 2 WTA, l-a cunoscut la Melbourne pe Roger Federer, jucătorul ei de tenis favorit. Tenismena româncă își dorește să îl invite pe acesta

Omul de afaceri american, George Soros, a investit aproximativ 400.000 de lire sterline (circa 500.000 de dolari) in campania pentru mentinerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, sustine cotidianul The

Patria Bank, bancă rezultată din fuziunea dintre Banca Comercială Carpatica şi Patria Bank, vrea să îşi majoreze capitalul social cu maxim 60,5 milioane lei, la un total de 287 milioane lei, fondurile urmând să susţină planurile de

Agent Green, o organizaţie neguvernamentală şi non profit de protecţie a mediului, atrage atenţia că tăierile pădurilor de fag de la Sarmizegetusa Regia afectează ireversibil situl arheologic, monument

Metrorex a recunoscut că Magistrala 6 de metrou e abia în faza "pe hârtie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la începerea lucrărilor de execuţie. Demarat în 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de

FCSB - CFR va fi condus până la urmă de Marcel Bârsan! CCA a ajuns la "centralul" de 36 de ani după ce a dat deoparte variantele Colțescu și Avram, arbitri mai experimentați care ar fi putut fi delegați la derby. Bârsan e

Fundașul stânga Marius Briceag, 25 de ani, CSU Craiova, poate ajunge la finalul sezonului lângă Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Până să-l transfere pe Băluță, Craiova are șanse importante să se despartă

Trăim într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, de aceea atunci când investeşti banii strânşi cu mare greutate, trebuie să-i investeşti în lucruri de foarte bună

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori însemnate cantitativ în opt judeţe din nordul şi centrul ţării. De asemenea, meteorologii spun că începând de vineri dimineaţă vântul se va

Ultimele evoluţii privind pregătirea pentru lansarea Serviciului unic pentru apelurile de urgenţă 112, acţiunile realizate şi măsurile care mai urmează a fi întreprinse au fost discutate joi, 8 februarie, în cadrul unei şedinţe prezidate de

Peste 20 de tone de mere moldoveneşti au fost întoarse din Rusia în urma verificărilor efectuate la punctul de control „Krupeţ” din regiunea Kursk, transmite

În cadrul proiectului "Let's Share & Care!", primul centru de minerit urban din Romania, s-au strâns peste 26 tone de donaţii. 850 de copii şi familiile acestora din 5 judeţe (Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Călăraşi) au beneficiat de

Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecând înaintea Apple şi Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% în ultimul an, până la valoarea impresionantă de 150,8 miliarde de

Schema de compensare pentru IT dezavantajează angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca să protejeze angajaţii. „Costurile ar fi acoperite integral doar pentru o categorie de angajatori şi parţial sau deloc pentru alte

În largul Estoniei, în Marea Baltică, o mică insulă de 16,4 km2 găzduieşte una dintre ultimele societăţi matriarhale din Europa: Kihnu. De secole, aici femeile sunt adevăraţii „gardieni ai comunităţii“, în timp ce bărbaţii sunt

Iniţial, articolul l-am intitulat: „pe ce fronturi dispar fondurile din sănătate”. Însă e mai potrivit un titlu `hoţ` decât unul academic. Am observat că pe platformele Web (publice) au mare aderenţă la cititori titlurile, `şoc`! Dacă

Din primăvara anului 2007 până în vara anului 2012 Marcel C. (42 de ani), din Călăraşi, a avut o relaţie de concubinaj cu Florentina. La sfârşitul poveştii, bărbatul a început să-şi spioneze fosta parteneră. A intrat pe contul ei de

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie a reacţionat, joi, la declaraţiile ministrului de Interne, Carmen Dan, arătând că mai există „salarii de mizerie” pentru poliţişti, în condiţiile în care majorările anterioare au fost