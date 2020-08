Un muncitor din Sibiu a murit după ce a căzut de pe cupola unei biserici 21.08.2020

Un muncitor din Sibiu a murit, joi, după ce a căzut de pe cupola bisericii la care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața, scrie Ora de Sibiu. Tragedia a avut loc azi în jurul prânzului în Sibiu. Potrivit pompierilor, un bărbat a căzut de pe cupola bisericii.



Un muncitor din Sibiu a murit după ce a căzut de pe cupola unei biserici

Un muncitor din Sibiu a murit, joi, după ce a căzut de pe cupola bisericii la care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața, scrie Ora de Sibiu. Tragedia a avut loc azi în jurul prânzului în Sibiu. Potrivit pompierilor, un bărbat a căzut de pe cupola bisericii.

Un muncitor din Sibiu a murit după ce a căzut de pe cupola unei biserici

