Un Modric pentru 3 decenii! Croatul a atins recordul uluitor înaintea lui Ronaldo 24.11.2022

24.11.2022 Un Modric pentru 3 decenii! Croatul a atins recordul uluitor înaintea lui Ronaldo Luka Modric (37 de ani) a bifat un record special în partida Maroc și Croația, scor 0-0. E primul jucător din istorie care joacă la câte un Campionat European și un Campionat Mondial în trei decenii diferite, conform OPTA. Sigur, recordul său va



Un Modric pentru 3 decenii! Croatul a atins recordul uluitor înaintea lui Ronaldo

Luka Modric (37 de ani) a bifat un record special în partida Maroc și Croația, scor 0-0. E primul jucător din istorie care joacă la câte un Campionat European și un Campionat Mondial în trei decenii diferite, conform OPTA. Sigur, recordul său va fi egalat de Cristiano Ronaldo. Însă țintarul i-a permis croatului să atingă primul borna. ...

Un Modric pentru 3 decenii! Croatul a atins recordul uluitor înaintea lui Ronaldo

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Jandarmeria Bucureşti anunţă miercuri, 22 decembrie, că au mai fost identificate 211 persoane, fiind aplicate alte 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 24.500 de lei, după protestul AUR de la Parlament. În total au fost aplicate 117

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), cea mai mare iniţiativă a mediului de business, anunţă că începând de anul viitor va adopta şase axe strategice de reforme structurale, care sunt prioritare pentru mediul de afaceri, dar şi pentru

Primarul Ion Ceban a convocat în şedinţă agenţii economici din capitală pentru a-i atenţiona despre riscurile sistării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Edilul a invocat recenta sancţiune de 12 milioane de lei aplicată

Guvernele şi autorităţile în statele europene trebuie să se pregătească pentru o creştere semnificativă a cazurilor de COVID-19 cu varianta

Ministrul de finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First

Medicii din Africa de Sud au descoperit că persoanele infectate cu Omicron se confruntă cu un simptom diferit fata de cele observate la celelalte variante care au circulat până

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de

Huawei P50 Pocket este primul smartphone al companiei într-un format cu pliere orizontală. Pocket a moştenit designul cu inel dublu al lui Huawei P50, primul inel găzduind un ecran de notificări, iar al doilea camerele

71,6% dintre noi îmbolnăviri cu Covid-19 din săptămâna 13-19 decembrie au fost confirmate au fost la persoane nevaccinate, potrivit unei analize publicate joi de INSP. În scimb, în rândul deceselor înregistrate în aceeași perioadă, 86,1% au

Ministerul Apărării Naţionale a primit aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie pentru pachetul de 32 de avioane de la Guvernul Norvegiei şi a bunurilor şi serviciilor pentru modernizare de la

PEJ, compania care se ocupă de investiţiile în proiectul de construcţie a primei centrale nucleare din Polonia, a ales Lubiatowo-Kopalino, sat din provincia Pomoroskie, ca locaţie preferată pentru prima centrală nucleară, a anunţat compania,

Datele din Africa de Sud, Scoţia şi Anglia oferă o veste liniştitoare, după câteva săptămâni de temeri privind ameninţarea noii variante a coronavirusului. Totuşi, oamenii de ştiinţă spun că varianta Omicron este contagioasă şi că

Aderarea Croaţiei la zona euro va costa băncile locale aproximativ 1 miliard de kuna (130 milioane de euro) anual sub formă de comisioane de conversie pierdute, însă trecerea la euro va diminua riscurile monetare şi va întări stabilitatea, a

Povestea de viaţă a unui cuplu a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător. Partenera bărbatului despre […] The post A

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR, a declarat la RFI că liderii coaliţiei de guvernare au hotărât căutarea unei alte soluţii juridice în ceea ce priveşte proiectul ce introduce obligativitatea Certificatului Verde la locul de muncă, argumentând

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Dilema doctorului Popescu a devenit virală. ”Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui și se simțea vinovat de multă vreme. Oricât de mult […] The post BANC |

Liderul Forței Dreptei, Ludovic Orban, susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022 este o dovada „trădării angajamentelor de către parlamentarii

Pentru prima dată, TikTok a depăşit Facebook şi Google ca fiind cea mai populară destinaţie de pe internet, potrivit unei firme de tehnologie care urmăreşte activitatea

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează joi că, în săptămâna 13 - 19 decembrie, 71,6% din cazurile de COVID confirmate au fost la persoane

Marea Britanie a înregistrat un nou record al cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 de la începutul acestei pandemii: peste 122.000 de îmbolnăviri în 24 de