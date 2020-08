Un ministru libanez a demisionat, după exploziile care au devastat capitala Beirut 10.08.2020

10.08.2020 Un ministru libanez a demisionat, după exploziile care au devastat capitala Beirut Deţinătoarea portofoliului informaţiilor, Manal Abdel Samad, a anunţat, duminica aceasta, că îşi dă demisia din guvern, după exploziile devastatoare care au avut loc în Beirut, informează AFP, citată de Agerpres. „După uriaşa



Un ministru libanez a demisionat, după exploziile care au devastat capitala Beirut

Deţinătoarea portofoliului informaţiilor, Manal Abdel Samad, a anunţat, duminica aceasta, că îşi dă demisia din guvern, după exploziile devastatoare care au avut loc în Beirut, informează AFP, citată de Agerpres. „După uriaşa catastrofă din Beirut, îmi prezint demisia guvernului. Îmi cer iertare libanezilor, nu am putut răspunde solicitărilor lor”, a declarat şefa Ministerului Informaţiilor, într-o […]

Un ministru libanez a demisionat, după exploziile care au devastat capitala Beirut

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, a efectuat, miercuri, o vizită la Opera Naţională din Bucureşti, prilej cu care au fost căutate soluţii pentru problemele stringente cu care se confruntă

Starul irlandez Ronan Keating (42 de ani) va cânta pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, în Piaţa Sfatului din Braşov, piese renumite precum „When You Say Nothing at All“ şi „If Tomorrow Never

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a retras în timpul meciului cu Tereza Mrdeza (Croaţia), la scorul de 6-3, 2-1 în favoarea adversarei sale, disputat joi în cadrul optimilor de finală ale turneului WTA

Acţiunile companiei Endava, una dintre cele mai importante companii de software, prezentă pe piaţa locală cu şapte centre de livrare, a înregistrat în luna iulie o scădere de 12%, de la 42 de dolari pe unitate la 37 de dolari pe unitate, conform

Noi imagini, obţinute de Antena 3, surprind traseul lui Gheorghe Dincă, înainte ca Alexandra să sune la 112. Gheoghe Dincă a fost surprins când intră într-un centru comercial de unde își cumpără

CITATELE LUNII AUGUST 2019. În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Mama şi bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele dispărute în Caracal şi despre care se prespune că ar fi victima lui Gheorghe Dincă, au transmis anchetatorilor un mesaj prin care cer extinderea cercetărilor sub două

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan îi solicită premierului Viorica Dăncilă ca, odată cu nominalizarea noului ministru al Educaţiei, să transforme acest domeniu într-o prioritate reală a

♦ Dezvoltatorul de parcuri industriale şi logistice vrea ca proiectul de lângă Bucureşti, CTPark Bucharest West, să ajungă la un milion de metri pătraţi. „Mai avem de construit încă aproximativ 600.000 mp pentru a atinge această

Fiecare român este obligat să inhaleze 13 kilograme de praf pe an. Vorbim despre un cocktail de particule fine, care ne otrăveşte încet, zi de zi. În ciuda avertismentelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,

Petrolul pregăteşte debutul în noul sezon în partida cu Metaloglobus Bucureşti, care are loc duminică, de la ora 13:30, în Colentina. Antrenorul Flavius Stoican caută în continuare soluţii pentru completarea unui efectiv

Popoarele a căror structură socială s-a cristalizat în jurul satelor au o percepţie simplificată a realităţii socio-politice. Cad pradă deobicei dialecticii simple: alb-negru, bun-rău etc. Nu disting niciodată nuanţele dovadă algerea

Opoziţia din Rusia a organizat o nouă manifestare sâmbătă, la Moscova, pentru a cere alegeri libere, sfidând autorităţile care au intensificat ameninţările şi presiunile săptămâna aceasta, arestându-i în special pe liderii protestului.

Manchester City și Liverpool se înfruntă azi, de la ora 17:00, în Supercupa Angliei. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Eurosport 1 și Eurosport HD. liveTEXT de la 17:00 » Man.

După ce variantele Mangia şi Zenga nu s-au concretizat, iar secundul lui Gică Hagi de la Viitorul Constanţa, Cătălin Anghel, a declinat oferta lui Gigi Becali, patronul echipei FCSB speră să îl aducă pe Laurenţiu Roşu pe banca

Simona Halep (27 de ani, 169 WTA la dublu) va face echipă în proba de dublu de la Rogers Cup cu Leylah Annie Fernandez, jucătoare de 16 ani și ocupantă a locului 447 în clasamentul WTA la dublu și 257 la simplu. Primul meci pe care cele

Preşedintele Donald Trump a cerut luni execuţia ''rapidă'' a celor doi autori ai atacurilor armate comise în weekend în SUA, precum şi condamnarea rasismului şi a supremaţiei albe, criticând

Ioan Istrate, antreprenorul cunoscut pentru businessul cu îngheţată Alpin57Lux, pe care l-a fondat, dezvoltă alături de mai mulţi parteneri două ansambluri rezidenţiale în Alba Iulia şi Sebeş, sub brandul Transalpina

Un copil de 9 ani din Bucureşti a sunat, marţi, la 112 şi a anunţat că a fost închis într-un canal colector pe strada Măceşului. Reprezentanţii mai multor instituţii s-au deplasat în zona indicată şi au demarat căutările, dar fără

BNR a atras în 5 august suma de 3,2 mld. lei din piaţa interbancară în depozite cu scadenţa la o săptămână şi o dobândă de 2,5%, egală cu dobânda de politică monetară, aceasta fiind prima măsură de acest tip din luna