Un medic din Germania, dat în judecată după ce a vaccinat anti-COVID un copil de 9 ani 09.06.2021

09.06.2021 Un medic din Germania, dat în judecată după ce a vaccinat anti-COVID un copil de 9 ani Incidentul s-a petrecut la un centru de vaccinare din orașul Augsburg. Medicul care a vaccinat împotriva coronavirusului un copil de 9 ani a fost concendiat și a ajuns în fața instanței, potrivit Agerpres, care citează agenția dpa. Autoritățile



Incidentul s-a petrecut la un centru de vaccinare din orașul Augsburg. Medicul care a vaccinat împotriva coronavirusului un copil de 9 ani a fost concendiat și a ajuns în fața instanței, potrivit Agerpres, care citează agenția dpa. Autoritățile germane au transmis, marți, că nu este clar modul în care fata de 9 ani, care era […]

