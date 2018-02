Un indicator rutier bilingv pe care era scris judeţul Alba în limba maghiară, îndepărtat de pe un drum judeţean din Mureş 07.02.2018

Un indicator bilingv în limba română şi limba maghiară, instalat la intrarea în judeţul Alba pe DJ 107, a fost înlăturat după ce un parlamentar a reclamat faptul că a fost instalat ilegal. Indicatorul cuprindea denumirea judeţului Alba în limba maghiară, lucru considerat ilegal de deputatul Florin Roman.

