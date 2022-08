Un indicator care se schimbă: noua legislaţie a contractelor part-time creşte costul orar al forţei de muncă de 4 ori 14.08.2022

O companie care are un angajat part-time cu o normă de 2 ore de lucru are un cost orar de 64 de lei începând cu luna august a acestui an, de patru ori mai mare decât până acum, dacă angajatul nu are un alt loc de muncă care să îi completeze norma până la 8 ore de muncă pe zi.

