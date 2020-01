Un hoţ de lemne a făcut prăpăd într-o pădure. Poliţiştii l-au prins după ce tăiase zeci de copaci 20.01.2020

20.01.2020 Un hoţ de lemne a făcut prăpăd într-o pădure. Poliţiştii l-au prins după ce tăiase zeci de copaci



Un tânăr de 21 de ani este cercetat pentru tăiere ilegală de arbori şi furt de material lemnos după ce a fost surprins de poliţişti în timp ce transporta mai mulţi copaci tăiaţi cu o căruţă.

