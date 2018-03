Un gest frumos al Simonei Halep înaintea startului de la Miami. Evenimentul la care a participat românca 21.03.2018

21.03.2018 Un gest frumos al Simonei Halep înaintea startului de la Miami. Evenimentul la care a participat românca Simona Halep a participat la un eveniment caritabil înainte de startul la Miami. Alături de Serena Williams, Darren Cahill şi Frances Tiafoe, Simona a luat parte la acţiunea Miami All Star Tennis for Charity”, destinată strângerii de fonduri



Un gest frumos al Simonei Halep înaintea startului de la Miami. Evenimentul la care a participat românca

Simona Halep a participat la un eveniment caritabil înainte de startul la Miami. Alături de Serena Williams, Darren Cahill şi Frances Tiafoe, Simona a luat parte la acţiunea Miami All Star Tennis for Charity”, destinată strângerii de fonduri pentru organizaţia ACEing Autism.

Un gest frumos al Simonei Halep înaintea startului de la Miami. Evenimentul la care a participat românca

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Vreme deosebit de rece în Banat, mai ales în zonele montane, unde temperaturile au atins, la propriu, valori siberiene. Citește mai

Posturile Look TV și Look Plus vor difuza, începând de astăzi, meciurile Champions League și Europa League. Citește mai

Celebra artistă, Rihanna, deținea recordul pentru cele mai multe videoclipuri ale unui artist care au depăşit 100 de milioane de vizualizări fiecare, pe platforma online Youtube. Citește mai

Oficialii IPJ Argeş i-au amendat pe administratorii districtului Cepari - Argeş din cadrul Companiei Judeţene de Drumuri pentru că n-au deszăpezit DJ 703 I, pe tronsonul unde marţi, 20 februarie, o maşină a IJP Argeş a accidentat mortal un

Real Madrid s-a impus în această seară în restanța de pe terenul lui Leganes, 3-1, și a revenit pe podium în La Liga. Echipa lui Zidane a început cum nu se putea mai prost meciul, iar Bustinza a marcat pentru Leganes în

Președintele clubului AC Milan, Yonghong Li, a dezmințit informațiile potrivit cărora clubul italian ar urma să intre în insolvență. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al lui AC Milan, Yonghong Li a atacat cotidianul italian

Daca esti pasionat de zodii si horoscop, cu siguranta stii cateva caracteristici ale semnului zodiacal in care te-ai nascut. Daca esti Scorpion, de exemplu, stii ca despre tine se spune ca esti “misterios, pasional si sexy”.

La final de mandat, Mariana Gheorghe, cea care din vara anu­lui 2006 s-a aflat la cârma Petrom, spune că acum com­pania are lejeritatea finan­ciară şi supleţea operaţională de a face orice-i va permite piaţa, mandatul său fi­ind înainte de

Șahtior Donețk a oferit surpriza serii în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor după ce a învins-o pe AS Roma, scor 2-1. Ucrainenii au revenit spectaculos după ce au fost conduși cu 1-0 prin golul lui Under din

Medicii cardiologi susţin că suntem pe locul trei în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte insuficienţa cardiacă, iar anual în România 60% dintre decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Puţine persoane ştiu că sunt patru factori care

Suspect, făptuitor, inculpat. Sunt trei calităţi pe care le poate avea o persoană fizică sau juridică în cursul urmăririi şi a cercetării penale. Ultima calitate, cea de inculpat, este dobândită atunci când s-a pus în mişcare acţiunea

Doi litri de apă pe zi asigură buna funcţionare a organelor, fiind benefică pentru întregul corp. Deşi nu este un aliment, apa este complementară

De dimensiunea unui pumn, inima este situată în partea stângă a toracelui. Bolile cardiace apar atunci când arterele sunt blocate de plăci ateromatoase, iar inima nu mai primeşte suficient sânge şi

Cifrul Dorabella este un mesaj scris de compozitorul Edward Elgar (2 iunie 1857- 23 februarie 1934) în 1897, pentru o tânără pe nume Dora Penny (1874- 1964). Până astăzi, nimeni nu a reuşit să îşi dea seama de conţinutul mesajului, mulţi

Jocurile Olimpice de Iarnă, de la PyeongChang, au schimbat ierarhia mondială în ceea ce priveşte numărul de medalii obţinute în

Un val de aer polar pune stăpânire pe România în următoarele zile. Meteorologii anunţă ger la sfârşitul săptămânii şi ninsori în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor scădea până la minus 10

Primăria Târgovişte va transforma radical un fost punct termic. Consilierii locali din Târgovişte au aprobat, în şedinţa de marţi, transformarea unui fost punct termic în Centru pentru copii cu autism şi Sindrom

Ryan Reynolds continua "lungul mariaj câtuşi de puţin dezastruos dintre showbiz şi alcool", cumpărând o fabrică de gin. Starul din "The Deadpool" a achizitionat Aviation

Voci gâtuite, lacrimi, furie: confruntat cu mărturiile supravieţuitorilor atacului armat de miercurea trecută dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morţi, Donald Trump a promis miercuri

Inevitabilul s-a produs și în cazul Alinei Eremia. Efortul și programul încărcat și-au pus amprenta pe sănătatea artistei, astfel că organismul i-a cedat. Alina Eremia a ajuns la spital din cauza epuizării și a avut nevoie de îngrijiri