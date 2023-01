Un fotbalist francez de la Chindia (Liga I) s-a transferat în liga a 3-a italiană 14.01.2023

14.01.2023 Un fotbalist francez de la Chindia (Liga I) s-a transferat în liga a 3-a italiană A dat Superliga din România pe liga a treia din Italia. Mijlocașul francez Aly Ndom, în vârstă de 26 de ani, a fost transferat în toamna trecută la Chindia Târgoviște. A bifat doar trei meciuri în prima parte a sezonului, unul în campionat și



A dat Superliga din România pe liga a treia din Italia. Mijlocașul francez Aly Ndom, în vârstă de 26 de ani, a fost transferat în toamna trecută la Chindia Târgoviște. A bifat doar trei meciuri în prima parte a sezonului, unul în campionat și două în Cupa României.

