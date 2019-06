Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir! 18.06.2019

18.06.2019 Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă dezvăluie cea mai nouă prietenie din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Este vorba de doi tineri din familii bune, aflați la vârsta lui Romeo și a Julietei. Ei sunt Maia



Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă dezvăluie cea mai nouă prietenie din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Este vorba de doi tineri din familii bune, aflați la vârsta lui Romeo și a Julietei. Ei sunt Maia Trandafir, fata celebrei Teo Trandafir, și Laurențiu Hagiu, fotbalist la echipa Voluntari, fiul unui cunoscut […] The post Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir! appeared first on Cancan.ro.

Un fotbalist de familie bună o ”curtează” pe fiica lui Teo Trandafir!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul italian este divizat cu privire la aderarea la programul chinez One Belt, One Road, scrie Politico. Premierul Giuseppe Conte şi Luigi Di Maio de la Mişcarea 5Stele, susţin că propusul acord cu Beijingul nu ar submina alianţele Italiei cu

FC Voluntari a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1 (Laidouni '31, Tudorie '89 / Fulop '64), în ultimul meci al etapei a doua din play-out. Ilfovenii au deschis scorul după o jumătate de oră de joc prin șutul bine plasat al lui Laidouni din

Jucătorii și antrenorul lui FC Voluntari, Cristiano Bergodi, i-au dedicat victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, lui Bogdan Bucurică, fundașul în vârstă de 33 de ani. Până astăzi nu s-a știut exact de ce Bucurică n-a mai apărut

Odată cu lansarea controversatului documentar “Leaving Neverland” ies la iveală noi adevăruri ascunse despre regele pop. Citește mai

Compania americană de transport la cerere Lyft, cel mai mare competitor al Uber pe piaţa americană, caută să obţină 2,1 mld. dolari într-o ofertă publică iniţială (IPO), care ar evalua firma la aproape 20 de miliarde de dolari, cea mai mare

Numărul conturilor individuale de tranzacţionare la bur­sa de la Bucureşti, catalogată încă piaţă de frontieră de agen­ţiile de evaluare financiară, era de circa 54.000 la finele anu­lui 2018, minimul ultimului deceniu, potrivit datelor

Luminiţa Moraru (55 de ani), profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu din Galaţi, a dezvoltat mai multe modele de propagare a undelor acustice la un dispozitiv care foloseşte infrasunetele, sunete de frecvenţă joasă, pentru a

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa informează că luni, 18 martie, din cauza unei probleme tehnice, poliţiştii de la rutieră nu au putut opera menţiuni în baza de date „Evidenţa

Atacantul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat de comportament nepotrivit de către UEFA, după ce a celebrat un gol marcat în poarta lui Atletico Madrid, în prima rundă de calificări a Ligii

Atentatul comis de un extremist de dreapta împotriva a două moschei din Noua Zeelandă face parte dintr-o "operaţiune" mai largă vizând Turcia, a afirmat luni preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,

Un parcurs economic mai dificil i-ar putea avantaja pe antreprenorii şi intra­prenorii care au cash şi experienţă în spate şi le-ar putea aduce acestora chiar şi oportunităţi de achiziţii, aprecia­ză Cornel Marian, partner al fon­du­lui

O tânără româncă, în vârstă de 32 de ani, cu domiciliul în Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost găsită moartă în casă. Un echipaj de intervenţie a ajuns la casa româncei şi au fost nevoiţi să forţeze o fereastră pentru

Simona Halep va intra direct în turul al doilea al turneului de la Miami, pe care îl începe de pe locul trei

Pe 24 februarie, la câteva ore după închiderea sectoarelor de vot, în pieţele principale din Comrat şi Ceadâr-Lunga s-au tras salve de artificii. În acest mod socialiştii locali şi adepţii lor au hotărât să-şi serbeze victoria la

Agentul a primit în mod repetat diferite sume de bani, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi două infracţiuni de luare de mită, fiecare cu câte două acte

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului este unul foarte dur şi detaliat, ceea ce relevă atenţia cu care este privită Republica Moldova de către partenerii externi. Un asemenea raport este foarte important inclusiv pentru

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut luni seară o serie de precizări legate de plata pensiilor în perioada Paştelui şi primirea deciziilor privind cuantumul pensiilor după recalculare, dar şi referitor la creşterea allocaţiilor pentru

Verificările efectuate de Curtea de Conturi asupra activităţii ANAF, pe vremea când preşedinte era Bogdan Nicolae Stan, iar ministrul de Finanţe era Ionuţ Mişa, au scos la iveală o serie de nereguli, printre care şi neplata la termen a unui

Un accident rutier s-a produs, marţi dimineaţă, pe DN2 E85 între Râmnicu Sărat şi Focşani. Două maşini au fost implicate într-o tamponare faţă-spate, o persoană fiind rănită. Echipajele de poliţie se află la faţa locului şi dirijează

Săptămâna cea mai lungă pentru Brexit şi pentru premierul britanic Theresa May, a intrat în prelungiri. Asta după ce Premierul britanic a căzut testul la toate materiile: acordul său întărit de ceva asigurări europene nu a trecut peste