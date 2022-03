Un fost sportiv se numără printre victimele dublei tragedii aviatice din România 03.03.2022

Vlad Carp, fost jucător și arbitru de rugby, se afla printre cei șapte militari decedați miercuri seara în dublul accident aviatic petrecut în județul Constanța. Vlad Carp avea 39 de ani. Era maistru militar clasa I și se afla în echipajul elicopterului IAR 330-Puma plecat în căutarea MiG-ului dispărut de pe radare. ...

