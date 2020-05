Un fost membru al Legiunii Străine, arestat pentru crimă. Victima ar fi hackerul Cezar Oancea 28.05.2020

28.05.2020 Un fost membru al Legiunii Străine, arestat pentru crimă. Victima ar fi hackerul Cezar Oancea Marius Ştefan Achim, un fost luptător K1 și membru al Legiunii Străine din cadrul Armatei Franţei, a fost arestat la Paris la cererea autorităţilor din România. Se presupune că la începutul lunii martie, bărbatul l-a împuşcat în cap pe



Un fost membru al Legiunii Străine, arestat pentru crimă. Victima ar fi hackerul Cezar Oancea

Marius Ştefan Achim, un fost luptător K1 și membru al Legiunii Străine din cadrul Armatei Franţei, a fost arestat la Paris la cererea autorităţilor din România. Se presupune că la începutul lunii martie, bărbatul l-a împuşcat în cap pe Cezar Oancea, un hacker în vârstă de 21 de ani. Acesta a fost prins într-o suburbie […] The post Un fost membru al Legiunii Străine, arestat pentru crimă. Victima ar fi hackerul Cezar Oancea appeared first on Cancan.ro.

Un fost membru al Legiunii Străine, arestat pentru crimă. Victima ar fi hackerul Cezar Oancea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentanţii Guvernului în ceea ce priveşte proiectul de Ordonanţă de urgenţă dedicat aplicaţiilor de profil din România,

Simona Halep (27 de ani / locul 2 WTA) s-a întors în ţară, în această seară, după ieşirea prematură de la Roma, fiind eliminată de Marketa Vondrousova (Cehia). Ea a acuzat o accidentare, dar nu ceva grav, și chiar a confirmat participarea la

Doi tineri, de 24 şi 25 de ani, sunt cercetaţi pentru furt calificat după ce au fost surprinşi când sustrăgeau o ţeavă metalică din curtea unei

Procurorii DIICOT Constanţa au reţinut, vineri, un bărbat după ce l-au prins în flagrant în timp ce încerca să vândă aproximativ 1.000 de comprimate de MDMA. Potrivit unui comunicat al DIICOT

Statele Unite au anunţat vineri că desfăşoară 1.500 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, invocând ”ameninţări persistente” împotriva forţelor americane, provenind de la ”cel mai înalt nivel” al Guvernului iranian, relatează

Academica Clinceni a învins FC Argeș cu 2-1, după un meci dramatic, câștigat în prelungiri, iar ilfovenii și-au asigurat astfel promovarea matematică în Liga 1. Fluierul final al partidei a fost unul izbăvitor pentru

Trupa germană Rammstein va începe luni turneul european pentru promovarea celui mai recent album, care poartă numele grupului, iar Duo Jatekok este invitat

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Maria Magdalena Grigore, a co-prezidat, în perioada 23- 24 mai 2019, cu ocazia deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 44-lea

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are o frumoasă relație cu Mario Fresh, tânărul cântăreț care a devenit un idol pentru generația sa. Chiar dacă are doar 19 ani, Mario își permite să-și cumpere lucruri care valorează o adevărată

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă, pe şoseaua spre Mănăstirea Prislop. Două femei venite în pelerinaj au fost

Românii îi desemnează duminică, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanţi în Parlamentul European. În acelaşi timp, alegătorii pot răspunde la cele două întrebări din cadrul referendumului iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis. „Adevărul“

Chiara Mastroianni a câştigat vineri premiul pentru interpretare al secţiunii Un Certain Regard, parte a Festivalului de Film de la Cannes, în cadrul unei ceremonii care a acordat cea mai importantă

Google marchează europarlamentarele 2019. În România au loc alegerile europene 2019 pe 26 mai, otiv pentru care motorul de căutare GOOGLE a pregătit un doodle spcial. Citește mai

Inițial, Nicholas Brent Gibson din SUA a fost arestat în legătură cu moartea fostului lui coleg de apartament, Erik Stocker, 77 de ani. Apoi, autoritățile au descoperit că tânărul care lucra ca artist tatuator este, cel mai probabil, un criminal

Cetăţenii din 21 de state membre ale UE votează duminică în cadrul alegerilor europarlamentare. În primele trei zile ale scrutinului, organizat în perioada 23-26 mai, şi-au exprimat dreptul de vot alegătorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda,

Ministerul Afacerilor Externe nu a trimis nicio solicitare cu privire la prelungirea programului de votare la secţiile deschise în străinătate, au declarat surse oficiale. Citește mai

Simona Halep a votat duminică la alegerile europarlamentare şi şi-a exprimat părerea la referendum la Ambasada României de la Paris. Numărul 3 WTA a votat alături de o altă jucătoare de tenis din România, Irina

Cinci persoane au fost rănite şi transportate la spital, duminică, după ce două autoturisme care circulau pe un drum judeţean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat

Din Italia în Spania, prin Statele Unite și chiar și în Israel, iată ce oferă o privire de ansamblu asupra analizelor ziarelor străine şi adunate de publicaţia Le

Liga 1 îl dă la Cupa Africii doar pe mijlocașul Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan. Acesta a fost inclus în lotul Guineei. Fofana e coleg la națională cu jucători de renume din Europa precum Naby Keita (Liverpool), Amadou