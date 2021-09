Un forecaster de top vede creşterea economiei chineze în apropiere de zero în T3/2021 20.09.2021

Din cauza restricţiilor dure anti-coronavirus, activitatea economică din China ar putea fi apropiată de zero în trimestrul trei comparativ cu trimestrul al doilea, în timp ce creşterea pe întregul an s-ar putea situa sub 8%, potrivit lui Christophe Barraud, economist-şef la Market Securities LLP, forecaster de top cu privire la economia chineză.

