Un faimos de la Survivor a spus adevărul despre relaţia dintre Laura Giurcanu şi TJ Miles. Ce fac cei doi, atunci când camerele de filmat sunt oprite 28.01.2022

În câteva ediții de la "Survivor România", concurenții din echipa Faimoșilor au sesizat faptul că Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi mai apropiați. La momentul respectiv, Andreea Tonciu a dorit să își expună opinia

Fosta prezentatoare de la Top Gear, Sabine Schmitz, cunoscută în întreaga lume ca fiind singura femeie care a câştigat cursa de 24 de ore de la Nurburgring. Avea doar 51 de ani. Sabine Schmitz fusese […] The post Lumea sportului, marcată de o

Deputatul PNL Gigel Știrbu îl acuză pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, că nu este preocupat de sistemul sanitar, ci doar „imaginea și postările de pe rețelele social-media”, asta după

FC Porto, Dortmund, PSG, FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen și Chelsea s-au calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Tragerea la sorţi a duelurilor din sferturi şi semifinale va avea loc în data de 19 martie.

Factorii care au condus la agresiunea rusă din Ucraina sunt din nou prezenţi, iar o nouă acţiune de acest tip nu poate fi exclusă în condiţiile în care Vladimir Putin are nevoie mai mult ca oricând de un

Electrica (simbol bursier EL), cel mai mare jucător local din domeniul distribuţiei şi furnizării de energie, cheamă acţionarii pe 28 aprilie pentru a aproba garantarea de către companie a unui credit de până la 1,02 mld. lei (210 mil. euro) pe

Toate informațiile despre confruntarea dintre FC Voluntari și

Thomas Tuchel are 13 meciuri, 11 fără gol primit, zero eșecuri la Chelsea! Pe 26 ianuarie, când a semnat un contract de 18 luni la Chelsea, înlocuindu-l pe Frank Lampard, Thomas Tuchel nu era privit cu încredere maximă în Anglia. Și primul

Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia (SIF5) a convocat acţionarii pe 28 aprilie pentru a vota modul de repartizare a profitului net înregistrat în 2020 de 52,2 mil.

Un bărbat a murit joi, 18 martie, la Făgetul Ierii (judeţul Cluj), după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în timp ce muncea pe un şantier. Salvatorii s-au luptat timp de două să-l salveze, însă nu au

În urma unei investigații care s-a întins pe mai multe luni, Organizația Mondială a Sănătății a concluzionat că fermele de animale sălbatice din China sunt cea mai probabilă sursă a pandemiei de

Poliția din Năvodari a amendat cu câte 2.000 de lei 96 de persoane care participau la o petrecere organizată la o cafenea din oraș. De asemenea, administratorul societăţii comerciale a fost sancționat cu 10.000 de lei, pentru nerespectarea

Fotbaliștii din echipa națională a Germaniei care evoluează în Premier League au primit undă „verde” pentru a putea juca în primele meciuri din preliminariile CM 2022, cu Islanda, România și Macedonia de Nord. Inițial, jucătorii din

În judeţul Călăraşi sunt confirmate pozitiv cu COVID 8.247 de cazuri(64 cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore), dintre care 480 sunt active. În ultimele 24 de ore au fost raportate 2

FCSB 2 s-a impus categoric în fața celor de la Concordia Chiajna 2, scor 6-0, într-un meci din etapa cu numărul 12 a seriei 4 din Liga 3. FCSB 2 a revenit pe linia victoriilor, după remiza din derby-ul cu CSA Steaua, scor 1-1. „Victima” a

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului în meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finală Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputată în urmă cu o săptămână, au fost trecute

Un raport oficial MPAA (Motion Picture Association) arată că, în 2020, numărul abonamentelor pe care serviciile de streaming video le însumează a ajuns la 1,1

Echinocțiul de primăvară se întâmplă pe 20 martie și marchează noul an astronomic. Acesta nu aduce doar flori și soare, este și un moment de reînnoire, renaștere și schimbări radicale pentru

Guvernul vrea să elaboreze proiecte în valoare de 4,5 mld. de euro pentru infrastructura rutieră, din totalul de 30 de miliarde de euro pe care îi poate accesa prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă de la nivel

Neamțul Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) a avut parte de un moment neașteptat în meciul contra compatriotului său, Dominik Koepfer (26 de ani, 71 WTA), din semifinalele turneului de la Acapulco, Mexic. În timpul partidei câștigate de Zverev,

Niciun spectator străin nu va putea să participe la Jocurile Olimpice şi Paralimpice din această vară de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, anunţă organizatorii, informează BBC. Autoritățile japoneze au informat Comitetele olimpice