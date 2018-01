Un expert UE recomandă SUSPENDAREA EXTRĂDĂRILOR către România 23.01.2018

23.01.2018 Un expert UE recomandă SUSPENDAREA EXTRĂDĂRILOR către România Gary Cartright, expert în afaceri europene, a creat un raport în care arată că Bucureștiul nu şi respectă obligaţiile privind reformarea justiţiei şi nu demonstrează clar separaţia puterilor în



Gary Cartright, expert în afaceri europene, a creat un raport în care arată că Bucureștiul nu şi respectă obligaţiile privind reformarea justiţiei şi nu demonstrează clar separaţia puterilor în stat.

