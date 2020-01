Un evadat dintr-o închisoare belgiană a trimis salutări din Thailanda temnicerilor săi 23.01.2020

23.01.2020 Un evadat dintr-o închisoare belgiană a trimis salutări din Thailanda temnicerilor săi Un fost deţinut care a evadat în luna decembrie din închisoarea belgiană Turnhout a trimis din Thailanda o carte poştală pe adresa Administraţiei penitenciarelor, au anunţat reprezentanţii acesteia, confirmând informaţiile apărute în



Un evadat dintr-o închisoare belgiană a trimis salutări din Thailanda temnicerilor săi

Un fost deţinut care a evadat în luna decembrie din închisoarea belgiană Turnhout a trimis din Thailanda o carte poştală pe adresa Administraţiei penitenciarelor, au anunţat reprezentanţii acesteia, confirmând informaţiile apărute în mass-media flamande, informează AFP, citată de Agerpres. „Salutări din Thailanda”, a scris în acea carte poştală Oualid Sekkaki, potrivit cotidianului flamand Het Laatste […]

Un evadat dintr-o închisoare belgiană a trimis salutări din Thailanda temnicerilor săi

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Irlanda nu va permite menţinerea frontierei irlandeze deschise dacă Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană fără un acord având ca rezultat controale asupra mărfurilor irlandeze în porturile de

Cornel Dinu, despre partida de la Kosice + intelegerea Romaniei cu

Unsprezece personaje din sportul romanesc, caracterizate intr-un cuvant de Camelia

Ritualul Cameliei Baltoi, inainte sa intre in

Avocații lui Gabi Tamaș și-au început deja treaba și încearcă din răsputer să obțină o decizie favorabilă în ceea ce privește revenirea fotbalistului la antrenamentele lui Hapoel Haifa. Corespondentul GSP.ro Beno David

Traian Băsescu nu a ratat ocazia, în această seară, de a-i ataca, din nou, ca şi în alte dăţi, pe jurnaliştii care erau cândva apropiaţi de fosta şefă DNA, Laura Codruţa

Pe 26 mai, la HBO va fi difuzat documentarul „Game of Thrones: The Last Watch” în care telespectatorii vor avea acces la scenele din spatele filmărilor pentru sezonul final din Urzeala Tronurilor. Acest documentar va arăta „o cronică intimă

Jocul de eliminare de la Exatlon a fost unul extrem de tensionat. După ce Războinicii reușiseră să ajungă în sfârșit în vilă, a urmat apoi o înfrângere la scor din partea Faimoșilor. Echipa albastră a intrat însă extrem de motivată în

Horoscop zilnic, 3 aprilie 2019. Momente dificile pentru zodii! Probleme mari în familie. Vești triste pentru unele zodii, în urma previziunilor făcute de profesorul Radu Ștefănescu. Aceste zodii se vor confrunta cu probleme în familie sau la

Pentru prima dată, s-a solicitat retragerea acreditării a două spitale mari de urgenţă de la cel mai înalt nivel. Un al treilea a fost amendat cu 20.000 de lei. Toate astea în timp ce mult-aşteptatele spitale regionale sunt încă la nivel de

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că pentru spitalul regional din Iaşi a fost predat studiul de fezabilitate integral, studiul de fezabilitate pentru spitalul regional de la Cluj va fi

Un bărbat a murit după ce, marţi seară, pe DN 38, în apropierea localităţii Techirghiol, a pierdut controlul direcţiei maşinii pe care o conducea, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu

Manchester United a fost învinsă a doua oară, în decurs de 16 zile, de Wolverhampton, cu același scor, 1-2. De această dată meciul s-a jucat în Premier League, iar „diavolii” fac un pas greșit uriaș în

Premierul britanic Theresa May a cerut o nouă amânare scurtă a Brexitului, în declaraţii în faţa reporterilor după o şedinţă maraton a guvernului. Citește mai

“Vrem să reuşim să asolizăm pe Marte în 2033”, a declarat administratorul NASA în timpul unei audieri în Congresul american. Citește mai

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a spus marţi că România ar putea asigura eficient preşedinţia rotativă pentru încă 6 luni după terminarea mandatului său, având în vedere că guvernul finlandez ce urmează să o preia se instalează

Dezvoltatorul imobiliar AFI Europe, care a dezvoltat în România centrul comercial AFI Cotroceni, începe în luna mai construcţia celei de-a doua clădiri de birouri AFI Tech Park 2 din bulevardul Tudor Vladimirescu, în care investeşte 37 de

♦ Grupul TeraPlast, cel mai mare producător de materiale de construcţii cu capital românesc, anunţă transfor­marea secţiei proprii de reciclare în companie independentă specializată în reciclare (TeraPlast Recycling), transfer în valoare de

Afacerile HTSS cuprind şi veniturile înregistrate de firma Winsoft Suport SRL, achiziţionată la finalul anului

Kovesi va scăpa astăzi de măsura controlului judiciar ca urmare a faptului că și-a ales un complet „dedicat˝. Asta susține o cunoscută avocată și activistă pentru respectarea drepturilor omului. Dar și Dragnea, Dăncilă și Tăriceanu au