Un dric ce transporta o persoană decedată, printre maşinile implicate în accidentul de la Osica de Sus. FOTO&VIDEO 15.02.2021

15.02.2021 Un dric ce transporta o persoană decedată, printre maşinile implicate în accidentul de la Osica de Sus. FOTO&VIDEO Două autoturisme au fost implicate în accidentul de la Osica de Sus, una dintre maşini fiind cuprinse de un incendiu. Printre autovehiculele implicate se numără şi un dric, ce transporta o persoană decedată. În urma […] The post Un dric ce



Un dric ce transporta o persoană decedată, printre maşinile implicate în accidentul de la Osica de Sus. FOTO&VIDEO

Două autoturisme au fost implicate în accidentul de la Osica de Sus, una dintre maşini fiind cuprinse de un incendiu. Printre autovehiculele implicate se numără şi un dric, ce transporta o persoană decedată. În urma […] The post Un dric ce transporta o persoană decedată, printre maşinile implicate în accidentul de la Osica de Sus. FOTO&VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Un dric ce transporta o persoană decedată, printre maşinile implicate în accidentul de la Osica de Sus. FOTO&VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

România va fi mai bogată cu 2.500 de păduri. Acesta este planul ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru acest an. Invitat la Realitatea PLUS, ministrul a mai spus că încearcă să rezolve și problema celor peste 200.000 de hectare de pădure

Miniştrii lui Florin Cîţu vor începe să fie audiaţi de marţi şi ar mai putea aştepta o săptămână până la votul de învestire. Orban, după calendarul audierii miniştrilor: Votul vrem să fie joi

Cristian, un copil de doar un an a fost abandonat într-un parc din Napoli, chiar de mama sa. Cel mic a fost salvat de trecători. Cazul de abandon este al doilea din Italia, în doar două zile. Băiețelul de doar un an a fost abandonat în parcul

Valeriu Nicolae este jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. Are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei, dar și pentru IBM și Microsoft, în SUA. A fost secretar de stat la

CATRE TOTI CEI INTERESATI: PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – doreste sa faca o serie de precizari privind aprovizionarea cu medicamente a populatiei si recomandari pentru a evita panica si stocarea inutila de

Bucureştiul găzduieşte doar 35 de hipermarketuri dintr-un total de 209, dar acestea atârnă greu în business, contribuind cu peste 27% la totalul de aproape 27 mld. lei cât reprezintă vânzările magazinelor pe format mare din România, arată o

Sensibilitatea din FIFA 20 este una din lucrurile semnalate de foarte mulți gameri pe forumuri. Cei de la EA Sports știu că timpul de răspuns din momentul în care un gamer execută o comandă până când aceasta este redată în joc are un

Horoscop 3 martie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 3 martie 2020 – Berbec: Ai în față o zi în care viteza poate strica multe, de la dispoziția ta până la bunele relații cu superiorii sau cu cei mai în

Alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii vor avea loc la sfârşitul anului 2020. Partidul Republican, în lipsa unui eveniment neprevăzut, îl va susţine pentru realegere pe actualul Preşedinte, Donald J. Trump. De cealaltă parte a

Arsenal s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins în deplasare Portsmouth, scor 2-0. Spre deosebire de meciul cu Olympiacos, în urma căruia Arsenal a fost eliminată

După ce și-a anulat evenimente importante din cauză că s-a simțit rău, Papa Francisc a fost testat pentru noul coronavirus. Rezultatul a fost negativ, notează Bloomberg care citează publicația italiană Il Messaggero. Potrivit Bloomberg, Papa

Ți-ai dorit mereu un păr plin de volum? S-ar putea să fi admirat și tu, măcar o dată, acele doamne și domnișoare din reviste sau de pe Instagram care au părul plin de volum de parcă în fiecare zi ar trece pe la coafor. În esență, însă,

RA APPS (Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“) vinde două terenuri de circa 300.000 de metri pătraţi fiecare în zona Parcului Bordei (Primăverii), cu un preţ de aproape 2.500 de euro pe metru pătrat, potrivit

Extinderea epidemiei de coronavirus reprezintă un risc suplimentar la adresa economiei germane deja slăbite, a avertizat Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank). Informația a fost transmisă de DPA şi

Preşedintele Klaus Iohannis primeşte, miercuri, Premiul European „Coudenhove-Kalergi” pentru anul 2020, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni. Premiul este oferit pentru ”meritele sale deosebite de politician care,

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor Bucureşti, începe de săptămâna viitoare lucrări de refacere a carosabilului şi a trotuarelor pe mai multe artere cu trafic intens din

Migdalii de la poalele dealului Istriţa au înflorit la sfârşitul lunii februarie, mai repede cu o lună decât le este vremea. În zonă se spune că floarea de migdal este simbol al sosirii primăverii, iar din acest moment anotimpul renaşterii

Un al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat pe teritoriul României, miercuri, a precizat ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache. Al cincilea pacient ar fi un tânăr în vârstă de

După şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ministul de Interne, Marcel Vela a anunțat că România o să ofere ajutoare din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat Greciei, în contextul crizei refugiaţilor.

La finalul partidei din Europa League, dintre Sevilla și CFR, Dan Petrescu (52 de ani) a apărut la conferința de presă cu regulamentul în mână și a provocat un scandal monstru. După eliminarea din faza „șaisprezecimilor”, antrenorul