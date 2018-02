Un debutant de la FCSB are probleme: "În prima repriză m-am sufocat" 04.02.2018

04.02.2018 Un debutant de la FCSB are probleme: "În prima repriză m-am sufocat" Valerică Găman a fost titular în primul meci oficial din 2018 pentru FCSB în victoria de pe terenul lui Gaz Metan, scor 2-1, și recunoaște că nu stă prea bine din punct de vedere fizic. "Am întâlnit o echipă cu o foarte



Un debutant de la FCSB are probleme: "În prima repriză m-am sufocat"

Valerică Găman a fost titular în primul meci oficial din 2018 pentru FCSB în victoria de pe terenul lui Gaz Metan, scor 2-1, și recunoaște că nu stă prea bine din punct de vedere fizic. "Am întâlnit o echipă cu o foarte mare determinare. În prima repriză eu m-am sufocat. Am venit după un cantonament greu. S-a acumulat oboseala psihică și fizică", a declarat Găman la Look TV. ...

Un debutant de la FCSB are probleme: "În prima repriză m-am sufocat"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Mihai Tudose are luni dimineață o întâlnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Discuția are loc înaintea ședinței PSD de la ora

Autorităţile din Arabia Saudită au organizat mai multe raiduri, ca reacţie la o înregistrare devenită virală care surprinde imagini de la o nuntă între doi miri gay, relatează Rp

Nu ştiu dacă Tzvetan Todorov, de pildă, s-a certat vreodată cu instrumentele excesiv tehnicizate ale teoriei literare, unele şi aceleaşi instrumente care l-au ajutat să scrie superbele sale cărţi despre fantastic şi genurile

Un tânăr din comuna gorjeană Stejari a murit, aseară, după ce patru persoane au pătruns în curtea locuinţei sale şi l-au

Ministerul Sănătăţii a cerut un control la Spitalul din Băicoi după ce o pacientă de 80 de ani cu probleme cardiace a fost refuzată pe motiv că în spital nu exista medic cardiolog. Ulterior, pacienta a fost internată prin mai multe

Administratorii Canionului 7 Scări au decis închiderea sa pentru două săptămâni pentru a putea efectua lucrările necesare întreţinerii

Compania de stat Air Moldova sărbătoreşte în acest an 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, pasagerii cursei Chişinău - Bucureşti au avut parte de o surpriză: băieţii de la Zdob şi Zdub au interpretat la bordul aeronavei piesa

Gică Petrescu este un simbol al muzicii uşoare româneşti, cu linie melodică sentimentală, potrivită pentru sufletul cald al românilor. Longevivul Gică a adus şi parfumul unor versuri talentate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineaţa atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă, valabile în 12 judeţe din sudul, estul şi centrul ţării,

Am trecut în Anul Nou printre cetățeni români care atunci când vorbesc românește fac un talmeș-balmeș din genuri. “El” eram și eu, și bărbații din grup. Ceea ce nu

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, care începe luni prima sa vizită de stat în China, va oferi omologului său chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicană - o "diplomaţie a calului

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni, într-un imobil din municipiul Brăila, din cauza unei butelii de aragaz defecte, potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de purtătorul de cuvânt al

Nistor va avea discuția finală cu conducerea CFR-ului pentru a vedea dacă poate rămâne liber de contract, urmând să revină în Ștefan cel Mare. Dan mai e dorit și de CS U Craiova. Zi decisivă pentru Dan Nistor! Mijlocașul

Cel mai rostit nume pe holurile de la RIN în ultima lună este, de departe, Ronaldo Deaconu. "Câinii roșii" l-au pus cap de listă în mercato-ul din această iarnă, iar negocierile pentru mijlocașul de 20 de ani sunt în

Dinamo, locul 7 în Liga 1, s-a reunit azi, la Săftica, iar antrenorul Vasile Miriuță a susținut o conferință de presă. Miriuță a vorbit despre situația de la Dinamo, dar antrenorul a declarat în repetate rânduri că nu

Românca Sorana Cîrstea, a treia favorită a turneului de la Hobart, a fost eliminată în primul tur, după ce a pierdut cu Heather Watson, scor 5-7, 3-6. Sorana, locul 37 WTA, a început dezastruos meciul și a fost condusă cu

A pus o portocală la microunde timp de 20 de secunde! Vei încerca şi tu trucul acesta! Citește mai

Anul 2018 este un an greu pentru aproape toate zodiile. În acest an, astrele favorizează schimbările radicale în majoritatea sectoarelor vieții, luarea deciziilor fiind destul de legată de aceste transformări. Citește mai

Un bătrân de 74 de ani din comuna Pietroşani a fost agresat şi tâlhărit de hoţi chiar în locuinţa proprie. Cazul se află în atenţia poliţiei şi, deocamdată, infractorii nu au fost

Un bărbat din Republica Moldova a fost implicat într-un accident rutier în dimineaţa zilei de luni, 8 ianuarie, la Iaşi. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar maşina a derapat într-un