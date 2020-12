Un cunoscut interlop a murit la numai 52 de ani. Era infectat cu noul coronavirus 19.12.2020

Un cunoscut interlop a murit la numai 52 de ani. Era infectat cu noul coronavirus

Un celebru interlop din Constanța s-a stins din viață la numai 52 de ani. Cămătarul fusese infectat cu noul coronavirus. COVID-19 lovește și în lumea interlopilor! Un cunoscut cămătar din Constanța a murit, după ce

Valeriu Lupu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi-a dat demisia din funcţie înainte să fie destituit de premierul Ludovic

TypingDNA, un start-up înfiinţat în 2016 în Oradea care şi-a deschis recent un sediu şi la New York, şi al cărui principal activ îl reprezintă o serie de soluţii din domeniul securităţii digitale şi al inteligenţei artificiale, are în

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din

Urmărire ca în filme în judeţul Botoşani. Un tânăr de 19 ani a furat o maşină din faţa unei pizzerii şi a fugit de poliţişti. După un raliu în toată regula pe străzi în toiul nopţiii tânărul a fost blocat de poliţişti şi reţinut.

Le urase ”La mulți ani!” prietenilor de pe Facebook cu doar o zi înainte de a înceta din viață. Poetul George Mihalcea a murit la vârsta de 65 de ani, iar toți cei care l-au cunoscut, citit și apreciat au fost și sunt în stare de șoc.

Un biciclist, care nu era echipat cu elemente reflectorizante, a murit sâmbătă seară într-un accident produs în localitatea Olteanca, fiind acroşat de un şofer care băuse, informează IPJ

Peste 320.100 persoane, cetăţeni români şi străini, au trecut, în ultimele 24 de ore, frontierele României, cei mai mulţi părăsind

Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate

Un nou serviciu de transport feroviar de mărfuri a fost lansat în Polonia pentru a acoperi nevoile în creştere de transport mai rapid între Europa şi China, notează Polskie

Sfârșit tragic pentru o bătrână din județul Suceava. Femeia a ars de vie în casa în care locuia, iar flăcările au mistuit totul în

Dan Nistor la CS Universitatea Craiova, cel mai neașteptat transfer din această iarnă, e realitate. Mijlocașul a semnat astăzi contractul cu formația olteană. Conform paginii oficiale de Facebook a alb-albaștrilor, Nistor a semnat un

Justiţia britanică a condamnat luni, la închisoare pe viaţă, un bărbat indonezian descris ca fiind „cel mai mare delicvent sexual” din Regatul Unit pentru violarea a zeci de bărbaţi drogaţi la ieşirea

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, s-a arătat indignat de situația privind pensiile românilor și spune că a avertizat din timp cu privire la austeritate. Marius Budăi a reacționat cu privire la

Nicuşor Dan, candidat independent la Primăria Municipiului Bucureşti susţinut de USR, a declarat că opoziţia trebuie să aibă un candidat unic la PMB, iar dacă acela nu va fi el se va retrage din

Tinerii care au fost găsiţi decedaţi în această dimineaţă într-un imobil din municipiul Târgu Jiu erau elevi în ultimul an de liceu la Colegiul Tehnic „Henri Coandă“ şi erau

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dat asigurări că metroul va circula pe magistrala din Drumul Taberei în luna iunie a acestui an. Demnitarul spune că toate societățile angrenate în construcția magistralei au promis că acest termen va fi

Horoscop 3 ianuarie 2020 // Vești bune pentru o zodie, azi, 3 ianuarie 2020. Citește mai jos ce îți rezervă astrele, în funcție de zodia în care te

Valencia și Real Madrid se întâlnesc astăzi, de la 21:00, în prima semifinală a Supercupei Spaniei. Partida e în direct pe TV Digi Sport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:00 » Valencia - Real Madrid Vezi AICI live +

O grenadă antitanc de mână care datează din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită, vineri, în curtea interioară a Jandarmeriei Vâlcea, de către angajaţi PRELCET care executau lucrări la conducta ce transportă agentul termic la sediul

Cântăreaţa columbiană Shakira (42 de ani) a explicat care e motivul pentru care nu vrea să se căsătorească cu fotbalistul spaniol Gerard Pique (32 de