Un cunoscut actor de telenovele, salvat după ce a fost răpit 26.11.2019

26.11.2019 Un cunoscut actor de telenovele, salvat după ce a fost răpit Alejandro Sandi, un cunoscut actor de telenovele din Mexic, a fost salvat după a fost răpit de hoții care i-au edeturnat automobilul, relatează Mediafax. Actorul a fost salvat de autoritățile mexicane. Starul mexican a fost răpit duminică, după



Un cunoscut actor de telenovele, salvat după ce a fost răpit

Alejandro Sandi, un cunoscut actor de telenovele din Mexic, a fost salvat după a fost răpit de hoții care i-au edeturnat automobilul, relatează Mediafax. Actorul a fost salvat de autoritățile mexicane. Starul mexican a fost răpit duminică, după ce hoțiii au oprit mașina de teren pe care acesta o conducea în zona Nevado de Toluca. […]

Un cunoscut actor de telenovele, salvat după ce a fost răpit

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că există prea multă preocupare faţă de eventuala lui demisie sau demitere. "Constat faptul că există prea multă preocupare faţă de eventuala mea demisie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că ALDE nu se opune referendumului pentru Justiţie, însă afirmă că acest demers va avea "un impact negativ" asupra alegerilor pentru

Conpet a încheiat cu societatea CFR Marfă un contract în valoare de 242,421 milioane de lei pentru servicii de transport ţiţei şi gazolină. Potrivit unui raport al companiei, transmis joi Bursei de

Cristiano Ronaldo, starul de 34 de ani al celor de la Juventus, îi alarmează pe șefii clubului după testele făcute azi. Cristiano Ronaldo a făcut mai multe investigații medicale după accidentarea suferită în prima repriză a meciului

O pădure din Vrancea a fost scoasă la vânzare pe un site de anunțuri din China. Prețul cerut pe 142 de hectare este unul exorbitant, cred localnicii, pentru că pădurea nu mai este la fel de deasă ca înainte să înceapă defrișările. Totuși,

Meghan Markle i-a cerut lui Sir Elton John să îi dea lecții de pian bebeleușului pe care urmează să-l nască luna viitoare. Citește mai

Penny este lanţul de supermarketuri care are propriul post de radio. Citește mai

Celebrul cântăreț, Ed Sheeran, autorul melodiei „Shape of You” a devenit un magnat în imobiliare în doar șapte ani. Acesta deține în prezent nu mai puțin de 13 apartamente și case în Londra, la care se mai adaugă un bar și un

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

România are nevoie de investiţii, fie că sunt făcute din capital autohton sau din capital străin, însă trebuie create politici de susţinere a investiţiilor realizate de firmele româneşti. Firmele locale vor investi în ţară pe termen lung,

Sorin Preda, CEO al dezvoltatorului Global Vision, crede că intrarea în Schengen vă mări chiar şi de zece ori traficul de containere din Portul Constanţa, însă deocamdată spune că judeţul este ocolit de investitori, deşi îl vede perfect ca

Costul creditului pentru persoane fizice şi companii nu ar trebui legat de dobânda la care se împrumută băncile între ele pentru că este nerelevantă faţă de relaţia bănci- client, aşa cum se propune în pachetul de modificare a Ordonanţei

Talida Grunzac, profesoară de arte plastice şi soţie de preot din Botoşani, a devenit un brand în zona Moldovei în mediul pictorilor care realizează lucrări originale

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

Beneficiile pe care le au donatorii de sânge care merg regulat la centrele de transfuzii sunt numeroase. Pe lângă satisfacţia generată de salvarea unei vieţi omeneşti, există şi câştiguri la capitolul

Meciul Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2 - Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA şi cap de serie numărul 5, a fost întrerupt a doua oară, vineri, la scorul de 5-7,

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Adversară îi va fi Karolina Pliskova (7 WTA). Ploaia

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers Duminică, 31 martie 16:00 Amiens - Bordeaux 16:00 Dijon - Nice 16:00 Monaco

Suceveanul Ştefan Mandachi, iniţiatorul campaniei „România vrea autostrăzi!”, a făcut un experiment, cu ajutorul unuia dintre angajaţii săi, pentru a afla cât durează să parcurgi cu maşina drumul dintre Târgu Jiu şi Botoşani, pe o

România a este în centrul unor manifestări culturale europene majore în acestă perioadă, sezonul cultural Franţa-România şi începând din toamnă marele festival Europalia de