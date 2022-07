Un copil de 8 ani din Braşov a trecut prin clipe de groază. Gardul unui şantier a căzut peste el 10.07.2022

10.07.2022 Un copil de 8 ani din Braşov a trecut prin clipe de groază. Gardul unui şantier a căzut peste el Un băiat de opt ani a trăit clipe de coșmar, după ce gardul unui șantier a căzut peste el. Copilul a avut noroc cu bicicleta pe care mergea și care l-a protejat. Totul s-a întâmplat într-una […] The post Un copil de 8 ani din Braşov a



Un copil de 8 ani din Braşov a trecut prin clipe de groază. Gardul unui şantier a căzut peste el

Un băiat de opt ani a trăit clipe de coșmar, după ce gardul unui șantier a căzut peste el. Copilul a avut noroc cu bicicleta pe care mergea și care l-a protejat. Totul s-a întâmplat într-una […] The post Un copil de 8 ani din Braşov a trecut prin clipe de groază. Gardul unui şantier a căzut peste el appeared first on Cancan.

Un copil de 8 ani din Braşov a trecut prin clipe de groază. Gardul unui şantier a căzut peste el

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Măştile textile vor fi interzise în şcoli şi universităţi, a anunţat ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă. Elevii şi studenţii trebuie să poate, în spaţiile închise, doar măşti de protecţie de uz medical. În spaţiile deschise,

La mai puţin de o lună de la debutul campaniei de administrare a unei a treia doze de vaccin pentru Covid-19, în Israel au apărut primele semne ale impactului acesteia asupra ratei de infectare şi a formelor grave de îmbolnăvire alimentate de

Directorul CIA, William Burns, s-a întâlnit luni, la Kabul, cu mollahul Abdul Ghani Baradar, liderul Biroului politic al Mişcării talibanilor afgani, afirmă oficiali americani citaţi de cotidianul

Creditul privat, care dă oxigen economiei reale, a înregistrat o revigorare în lunile de vară, în luna iulie atingând o viteză de 12,6% faţă de aceeaşi pe­rioa­dă de anul trecut, după ce în primele luni ale anului avansul anual a fost mai

Două persoane au suferit arsuri în urma atacului comis marți seară la stația de metrou Shirokane Takanawa din centrul capitalei Japoniei, potrivit Euronews, care citează AFP. Poliția locală a anunțat miercuri dimineață că autorul atacului

Producătorul de preparate din carne CIA Aboliv din localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, controlat de antreprenorul Bogdan Ilie Daniel, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de peste 152,5 mil. lei (31,6 mil. euro), în creştere cu aproximativ

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în România, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, marţi, că sunt semnale că infecţia cu varianta Delta ar putea cauza forme mai grave în rândul

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 25 august, printr-o postare pe Facebook, că s-a căsătorit. Mireasa este diplomatul ONU Yiran Lin. „M-am căsătorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt norocos și recunoscător

Interlopul Bebino a făcut un atac de panică în instanţă, după ce a fost adus în faţa procurorilor să dea explicaţii într-un nou dosar. La faţa locului, a fost chemată ambulanţa, iar liderul clanului Sportivilor a primit îngrijri medicale.

Vitesco Technologies, companie de tehnologie pentru transmisii auto din Germania, va construi o fabrică în Debreţin, estul Ungariei, în urma unei investiţii de 47 miliarde de forinţi (134 milioane de euro), a anunţat ministrul maghiar al

Accident grav marți după-amiaza pe DN 19E, la ieșire din localitatea Mișca spre Oradea, unde două autoturisme, în care se aflau 6 persoane, au intrat în coliziune. Două dintre persoane au rămas încarcerate, una fiind foarte grav rănită și nu

Vremea a început să devină una capricioasă în ultimele zile. Nici astăzi și mâine nu vom scăpa de ploaie și

Un pachet suspicios abandonat pe nisip a fost descoperit de un turist în Florida Keys, care a sunat la poliţie. Autorităţile au găsit în interiorul pachetului cocaină în valoare de un milion de dolari, relatează The

Un tânăr de 23 de ani a fost lovit, miercuri, de un şofer neatent, cu portiera maşinii, pe o stradă din municipiul Sibiu. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Militar de Urgenţă, cu multiple

Viziunile preşedintei Maiei Sandu sunt convergente viziunilor pe care le împărtăşeşte preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, privitor la dezvoltarea statului. Acesta fiind primul motiv care l-a făcut să vină la Chişinăuşi pentru a fi

Băncile prezente pe piaţa locală au practicat în pri­mul semestru (S1) din anul 2021 pe seg­men­tul companiilor un ni­vel al marjei de câştig - diferenţa din­tre do­bânda activă la creditele noi în lei şi dobânda pasivă la depozitele

Vali Gheorghe, spre FCSB? Gigi Becali i-a promis lui Edi Iordănescu transferuri, în special după ce clubul l-a vândut pe Olimpiu Moruțan în Turcia. Dacă cele mai vehiculate nume au fost cele ale lui Keșeru sau Ongenda, o altă variantă

Ministerul agriculturii şi Federaţia Industriei Cărnii din Ungaria şi-au lansat campania anuală de promovare a cărnii de porc, scrie Budapest Business

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a decis, în contextul crizei din Afganistan, reprogramarea vizitei oficiale în Israel, care urma să aibă loc în intervalul 28-30 august, anunţă Guvernul de

Rusia a anunțat joi seară autorizarea celui de-al cincilea vaccin al său anti-Covid, chiar în ziua în care țara a înregistrat 820 de decese din cauza virusului, cel mai mare număr de la începutul pandemiei, relatează Agerpres, care citează