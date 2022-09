Un condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală a vrut să fugă din România ascuns după valiză, în portbagaj 16.09.2022

Un bărbat care era dat în urmărire generală pentru că se sustrăgea executării unei pedepse de 10 ani de închisoare a fost prins în toiul nopții în portbagajul unei mașini, la Vama Nădlac, informează site-ul Poliției de Frontieră.



Un bărbat care era dat în urmărire generală pentru că se sustrăgea executării unei pedepse de 10 ani de închisoare a fost prins în toiul nopții în portbagajul unei mașini, la Vama Nădlac, informează site-ul Poliției de Frontieră. Bărbatul era căutat pentru a fi încarcerat, după ce a fost condamnat la 10 ani de închisoare […]

