Un celebru actor american rupe tăcerea! Oscarul l-a distrus! VIDEO 28.08.2018

28.08.2018 Un celebru actor american rupe tăcerea! Oscarul l-a distrus! VIDEO Cuba Gooding Jr. a dezvăluit că, după ce a câștigat Oscarul, cariera lui de actor a intrat într-un con de umbra. El câștigase statueta de aur în 1996, în urma rolului secundar pe care l-a avut în pelicula „Jerry Maguire”. El a declarat



Cuba Gooding Jr. a dezvăluit că, după ce a câștigat Oscarul, cariera lui de actor a intrat într-un con de umbra. El câștigase statueta de aur în 1996, în urma rolului secundar pe care l-a avut în pelicula „Jerry Maguire". El a declarat într-un interviu acordat revistei „Confidential" că după părimirea statuetei a urmat cea […]

China şi Regatul Unit intenţionează să deschidă discuţii în vederea unui acord de liber-schimb între cele două ţări după ieşirea Londrei din Uniunea Europeană (UE), a anunţat luni, la Beijing, noul şef al diplomaţiei britanice Jeremy

Acţiunile pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 7 persoane, precum şi dispunerea a 22 de măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 22 de conducători auto au rămas fără

Au început primele alegeri din Zimbabwe, după înlăturarea printr-o lovitură de stat a lui Robert Mugabe, care a fost preşedinte între 1987 şi 2017. Rezultatul votului va determina viitorul fostei

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României, luni, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, susține că oferta de lemn e mai mică decât cererea populaţiei de încălzire a locuinţelor cu lemne, motiv pentru care trebuie gândită, pe termen mediu şi lung,

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 30 iulie – 12 august, fiind prognozate temperaturi specifice lunii august. Din păcate, nu vom scăpa de instabilitatea

Incendiile de vegetaţie din California se răspândesc, avertizează oficialii, în ciuda faptului că mii de pompieri încearcă să stăpânească flăcările, potrivit BBC. “Vândurile neregulate”

Piaţa titlurilor de stat din România a reacţionat la evoluţiile macro-financiare internaţionale şi la factorii interni săptămâna trecută, iar costurile de finanţare au continuat să crească pe scadenţele scurte şi medii, a comentat Andrei

Geraint Thomas a câștigat Turul Franței și în Cardiff clădirile administrative au fost colorate în galben. Dar ce am înțeles din competiția recent încheiată? 1. Sky și Florin Lovin transformat în Messi Sky

GSP.RO a dezvăluit azi că Anderlecht l-a urmărit pe Dennis Man, atacantul de 19 ani de la FCSB, în meciul cu Dinamo, 3-3. Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut că sunt discuții pentru transferul lui Dennis Man, dar nu vrea să-l

Vibeke Skofterud, cunoscuta campioană olimpică la schi fond, a murit la vârsta de 38 de ani. Sportiva și-a găsit sfârștiul într-un accident. Medicii nu au mai putut face nimic. Vibeke Skofterud era campioană olimpică în 2010, de șase ori

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 30 iulie, suspendarea din funcţie a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea (foto sus) şi a procurorului Mircea Negulescu, au precizat surse din CSM,pentru Agerpres.

Aproximativ 50 de persoane s-au bătut pe străzile din Gelsenkirchen, un oraș din nord-vestul Germaniei. Mai mulți martori au sunat la poliție după ce bâte de baseball, sticle și scaune au început să zboare în aer, iar agresorii nu dădeau

Dacă îți dorești un copil, cu siguranță trebuie să faci câteva schimbări în viață și în alimentație. Citește mai

Funcţia nouă care va fi implementată pe WAZE. Cum pot scăpa şoferii de

Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, susţine că Poliţia a procedat foarte bine în cazul bărbatului care şi-a pus un număr de înmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmând că, în Suedia, "probabil că nu ştiau ce

Guvernul susţine un proiect care prevede ca pagubele produse de furtuni să poată fi acoperite prin poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD). În prezent, poliţa acoperă doar pagube provocate locuinţelor de cutremure, alunecări de

În urma verificărilor din teren, poliţiştii rutieri brăileni au constatat peste 400 de abateri de la legislaţia rutieră şi au reţinut zeci de permise şi certificate de

Liderul PNL, Ludovic Orban, condamnat oficial declaraţiile premierului ungar Viktor Orban, potrivit căruia „Centenarul Marii Uniri nu este un moment festiv pentru maghiari”, şi le-a catalogat drept „o jignire la adresa sentimentului

Se pare că în fiecare zi o persoană devine celebră pe internet, iar cel mai recent caz este newyorkezul Benny Harlem. Mii de oameni din toată lumea s-au îndrăgostit de fotografiile în care el şi fiica sa îşi arătă pe Instagram părul uimitor