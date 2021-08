Un celebru actor a devenit tată pentru a treia oară la 49 de ani 28.08.2021

28.08.2021 Un celebru actor a devenit tată pentru a treia oară la 49 de ani Bucurie mare pentru Nick Frost. Celebrul actor a devenit tătic pentru a treia oară. Iubita lui a adus pe lume un bebeluș perefect sănătos. Nick Frost are toate motivele să fie cel mai fericit […] The post Un celebru actor a devenit



Un celebru actor a devenit tată pentru a treia oară la 49 de ani

Bucurie mare pentru Nick Frost. Celebrul actor a devenit tătic pentru a treia oară. Iubita lui a adus pe lume un bebeluș perefect sănătos. Nick Frost are toate motivele să fie cel mai fericit […] The post Un celebru actor a devenit tată pentru a treia oară la 49 de ani appeared first on Cancan.

Un celebru actor a devenit tată pentru a treia oară la 49 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un videoclip în care o mulţime de angajaţi ai unui magazin de mobilă stau la coadă pentru o bucată de carne de porc a devenit viral în China, acesta stând dovadă a faptului că preţurile în creştere puternică au transformat carnea de porc

Medicul chirurg Mircea Beuran, fost ministru al Sănătății în anul 2003 și fost președinte al Senatului Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) din Bucureşti, s-a infectat cu noul coronavirus, iar

Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a trecut de Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), în turul II de la Roland Garros, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat în runda următoare. În turul III de la Roland Garros, Halep va da peste americanca

Acuzațiile de fraudare a alegerilor locale de duminică au consistența probelor solide. Scandalul de la Sectorul 1, declanșat de trupa Clothildei Armand, s-a întors ca un bumerang și lovește puteric

Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa, controlat de omul de afaceri Dorel Goia, solicită ajutor de stat în valoare de aproape 4 milioane euro pentru finanţarea unui proiect de investiţii de 7,9 milioane euro care vizează

Paul Anton (29 de ani, mijlocaș central) s-a înțeles cu Dinamo. Din informațiile GSP.ro, fotbalistul care a jucat ultima dată pentru Krîlia Sovetov Samara va semna în următoarele ore cu echipa lui Cosmin Contra! Astăzi, Anton a efectuat testul

Ioana Petrescu, fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, a anunţat că se retrage din Pro România, după doi ani în care a activat în acest partid. Mai mult, aceasta şi-a manifestat intenţia de candida pentru alegerile parlamentare din

Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, medicul Virgil Musta, a atenționat, pe fondul creșterii numărului de infectări cu COVID-19, că trebuie să considerăm pozitive toate persoanele cu care intrăm în

Alin Brendea, director general adjunct al societăţii de brokeraj Prime Transaction, spune că în prezent Bursa de la Bucureşti a intrat într-o perioadă de consolidare, cu un nivel al indicilor la nivel suport, şi cu o lichiditate sub cea

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să-l delege pe Radu Petrescu la cel mai important meci al etapei a 6-a, derby-ul FCSB - Dinamo. Va fi al treilea joc între cele două formații pe care îl va conduce "centralul" bucureștean. Petrescu, cel care

Sandviciurile vândute de lanțul de american de restaurante fast-food au foarte mult zahăr, deci nu pot fi definite drept aliment de bază, conform legii irlandeze, a stabilit instanța supremă, într-o dispută legală privind exceptarea produselor

Au mai rămas doar cinci zile până la foarte importantul meci de baraj din Islanda, iar Mirel Rădoi se confruntă cu o mare criză de efectiv. Mulți jucători de bază sunt indisponibili, fie din cauza infectării

BTDConstruct & Ambient SRL, o companie de construcţii din Bucureşti, deţinută de familia Dogaru, a câştigat licitaţia pentru a realiza lu­crările de structură ale proiectului Stejarii Residential Club II, con­tractul fiind sem­nat

Au trecut mai bine de 6 luni de la despărțirea Lidiei Buble de Răzvan Simion, iar astăzi, vedeta și-a pus fanii pe jar cu o fotografie pe care a postat-o în social media. Lidia Buble a stârnit numeroase controverse azi, în social media, după ce

Cu un autobuz vechi, ruginit și fără roți, nu poți ajunge prea departe, dar îi poți ajuta pe copiii dintr-o comunitate săracă să își urmeze visurile. Așa au gândit doi dascăli, Natalia Ginghina și

Poliţişti de investigaţii criminale de la Poliţia municipiului Buzău şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Buzău au efectuat şase percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracţiunii de

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregătește pentru meciul din optimi. În runda următoare la Roland Garros, Simona Halep se va întâlni

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub

După ce ai ieșit dintr-o relație cu o persoană care s-a purtat urât, începi să apreciezi cât este de bine să stai pe lângă oameni amabili. Însă diferența între a fi drăguț și a te purta amabil este

FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se întâlnesc de la ora 21:00 în Derby de România. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul și rezultatele