Un bucureştean are 10.200 euro pe an pentru cheltuieli, mai mulţi bani ca un locuitor din Budapesta, dar de două ori mai puţini ca unul din Berlin ori Milano 12.12.2020

12.12.2020 Un bucureştean are 10.200 euro pe an pentru cheltuieli, mai mulţi bani ca un locuitor din Budapesta, dar de două ori mai puţini ca unul din Berlin ori Milano Un bucureştean îşi permite să cheltuiască în medie într-un an aproape 10.200 de euro, echivalentul a 850 de euro pe lună, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor companiei de cercetare de piaţă



Un bucureştean are 10.200 euro pe an pentru cheltuieli, mai mulţi bani ca un locuitor din Budapesta, dar de două ori mai puţini ca unul din Berlin ori Milano

Un bucureştean îşi permite să cheltuiască în medie într-un an aproape 10.200 de euro, echivalentul a 850 de euro pe lună, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor companiei de cercetare de piaţă GfK.

Un bucureştean are 10.200 euro pe an pentru cheltuieli, mai mulţi bani ca un locuitor din Budapesta, dar de două ori mai puţini ca unul din Berlin ori Milano

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Darius Olaru a semnat cu FCSB, Gaz Metan a încasat 600.000 de euro, însă mijlocașul ar putea continua tot la Mediaș. Becali și Vintilă sunt tentați să-l împrumute din nou, din cauza concurenței care i-ar oferi lui Darius prea puține șanse

Sportivul francez Felix Duchampt, 30 de ani, se află în curs de naturalizare pentru a putea reprezenta România la Jocurile Olimpice de vară 2020 de la Tokyo Japonia). Anunțul a fost făcut, joi, de către preşedintele Federaţiei Române de

Cameramanul unei televiziuni din statul american Texas a surprins un accident spectaculos petrecut pe o autostradă din Statele

ZF prezintă o retrospectivă a anului de business 2019 şi trece în revistă cele mai importante evenimente care au marcat acest

Cota lui Florinel Coman a explodat în urmă cu câteva zile, Gigi Becali visează un transfer de 30 de milioane de euro, dar Mbappe de România e cel mai slab marcator din ultimii ani. AICI ai cele mai interesante statistici + clasamente în timp real

Mama Luizei Melencu, tânăra din Dioşti despre care se presupune că a fost răpită, violată şi ucisă de Gheorghe Dincă, a ajuns, sâmbătă seara, cu salvarea la Spitalul de Urgenţă Craiova. Femeii i s-a făcut rău, iar rudele au cerut

Un koala le-a ieşit în cale unor ciclişti pe un drum din sudul Australiei şi s-a căţărat pe bicicleta unuia dintre ei pentru a-i cere apă. Imaginile înduioşătoare cu animalul însetat au ajuns

Vremea 28 decembrie. Vin deja ninsorile la noi, mai ales în zona Moldovei, iar temperaturile vor fi apropiate de mediile din această perioadă a anului. Mercurul termometrului nu va coborî mai mult de -3 grade. Sâmbătă va ninge pe arii extinse în

Cand vine vorba de sanatatea orala, multi oameni nu trateaza serios acest aspect. Din pacate, sanatatea orala precara nu doar ca trage dupa sine o dantura deloc estetica, ci poate crea sau poate agrava si alte probleme de sanatate din corp. Multe

Ajuns la aproape 35 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 5 februarie 2019, Cristiano Ronaldo se gândește la viitor. Mai precis la ce va face după ce-și va agăța ghete în cui. Astfel, starul portughez de la Juventus Torino a dezvăluit că

România ocupă locul opt în Europa la numărul morților din cauza poluării, la suta de mii de locuitori, conform unui raport al organizației GAHP, citat de către Europa Liberă. Peste 20.000 de români mor anual din cauza poluării. În marile

Cel puțin cinci persoane au fost înjunghiate la casa unui rabin în timpul unei ceremonii prilejuite de sărbătoarea evreiască Hanukkah, scrie BBC News citând OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). Un bărbat înarmat cu o macetă a intrat

Niculina Stoican a fost implicată într-un accident rutier, pe care chiar ea l-a provocat. Din fericire, nici artista de muzică populară și nici celelalte persoane implicate în incidentul grav nu s-au ales cu răni grave… sperietura nu o vor

AJUNUL CRĂCIUNULUI 2019. Tradiţiile de Crăciun sunt printre cele mai frumoase din an şi, deşi cu toţii păstrăm măcar o parte din ele, puţini cunoaştem de fapt originea şi rolul lor. Iată câteva obiceiuri şi superstiţii în Ajunul

Colectarea mai eficientă a taxelor şi impozitelor reprezintă principala provocare din 2020 în domeniul fiscal, în condiţiile unei ţinte de deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita maximă pentru statele membre UE, precum şi îndeplinirea

Borussia Dortmund l-a cumpărat pe Erling Braut Haaland, plătind 22 de milioane pentru vârful norvegian de 19 ani. Două milioane peste clauza de reziliere a contractului cu Salzburg. Erling Braut Haaland era curtat de multe cluburi europene. Toate

Ninsorile afectează circulația din 17 județe. Chiar dacă numărul drumurilor închise este redus, circulația este îngreunată, mai ales în județele din Moldova. Ninsoarea a umezit asfaltul și pe autostrada București-Constanța, iar

Soluția propusă de Cozmin Gușă pentru reformarea PSD este „o idee originală legată de viitoarea structură de putere a PSD, fără ca cineva să mai fie nevoit să preia tot atacul în plex pe persoană fizică”, scrie Marius Ghilezan într-un

BNR a menţinut pe parcursul întregului an 2019 dobânda-cheie la 2,5%, precum şi ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) la pasivele în lei şi valută ale băncilor, la nivelul de 8%, şi a optat pentru întărirea politicii monetare prin

CFR Cluj va retrage numărul 19, cel pe care l-a purtat Emmanuel Culio (36 de ani), după ce fotbalistul a luat decizia de a părăsi clubul din Gruia în această iarnă. Astfel, conducerea campioanei României va recurge pentru prima dată în istorie