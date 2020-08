Un brăilean plecat la muncă în Germania a fost dat dispărut de familie. Poliţiştii au descoperit că acesta se întorsese în ţară 26.08.2020

26.08.2020 Un brăilean plecat la muncă în Germania a fost dat dispărut de familie. Poliţiştii au descoperit că acesta se întorsese în ţară O femeie de 63 de ani, din municipiul Brăila, a sesizat dispariţia fiului său, Mustaţă Adrian, în vârstă de 41 de ani, care, pe18.08.2020, a plecat de la domiciliu pentru a merge la muncă în Germania, iar în prezent este de



Un brăilean plecat la muncă în Germania a fost dat dispărut de familie. Poliţiştii au descoperit că acesta se întorsese în ţară

O femeie de 63 de ani, din municipiul Brăila, a sesizat dispariţia fiului său, Mustaţă Adrian, în vârstă de 41 de ani, care, pe18.08.2020, a plecat de la domiciliu pentru a merge la muncă în Germania, iar în prezent este de negăsit.

Un brăilean plecat la muncă în Germania a fost dat dispărut de familie. Poliţiştii au descoperit că acesta se întorsese în ţară

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Secretarul american al Apărării Mark Esper a confirmat moartea lui Hamza ben Laden, unul dintre fiii lui Osama ben Laden şi prezentat ca moştenitorul acestuia la conducerea Al-Qaida, dezvăluită în iulie de presa americană, relatează

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Producătorul chinez rămâne fidel şablonului de două lansări anuale, pe care l-a avut până acum, în ciuda faptului că în 2019 deja a lansat trei telefoane, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro şi OnePlus 7 Pro

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, va juca în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, cu o adversară venită din calificări, potrivit tragerii la

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice

♦ În mediul urban există 9.488 de bancomate (ATM-uri), potrivit datelor BNR colectate de la bănci ♦ Numărul ATM-urilor din mediul rural a ajuns la 1.045 ♦ În România există în total peste 10.500 de

Ana Bogdan (26 de ani, 147 WTA) a trecut de bulgăroaica Isabella Shinikova (27 de ani, 217 WTA), scor 6-1, 6-3, și a avansat pe tabloul principal de la US Open. Favorită certă înaintea înfruntării, Ana nu a dezamăgit. A servit excelent,

Până duminică, 25 august, ora 22.00, disconfortul termic va fi ridicat, iar local în regiunile vestice, sudice şi sud-estice indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80

Simona Halep o va înfrunta pe Nicole Gibbs în primul tur la US Open. Jucătoarea din Statele Unite a fost nevoită să treacă de trei tururi de

Parchetul din Paris a deschis vineri o anchetă cu privire la „violuri“ şi „agresiuni sexuale“ împotriva unor minore, în cadrul dosarului Jeffrey Epstein, la două săptămâni după aparenta sinucidere în închisoare a multimilionarului,

Liderii celor mai industrializate şapte ţări din lume (G7) se reunesc sâmbătă după-amiază la Biarritz, în sud-vestul Franţei, unde se anunţă un summit exploziv, în timp ce opinia publică mondială aşteaptă soluţii concrete la crizele

Prinţul Andrew al Marii Britanii a declarat, sâmbătă, că nu a fost martor la nicio infracţiune sexuală în momentele petrecute împreună cu Jeffrey Epstein şi nici nu a avut vreo suspiciune în ceea ce îl priveşte pe miliardarul american,

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, sâmbătă, la Congresul partidului, că social-democraţii sunt pregătiţi să dea României prima femeie preşedinte. "Românii nu mai au răbdare. Ei aşteaptă

Viitorul și FC Voluntari se înfruntă în etapa cu numărul 7 din Liga 1. Partida e astăzi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Viitorul - Voluntari

Loredana, Vasile Şirli, cel care a compus timp de 28 de ani muzica originală pentru Disneyland, Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni sunt membrii juriului

Simona Halep îşi va începe parcursul la Flushing Meadows împotriva unei sportive de 26 de ani cu o poveste

Consiliului Judeţean Ialomiţa a semnat încă opt contracte de finanţare pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Prin intermediul ADI Ialomiţa, finanţată de către Consiliul Judeţean, vor fi dezvoltate opt proiecte, în valoare totală de

Românii au chel­tuit anul tre­cut 11,2 miliarde de lei în restau­rantele din Ro­mânia, suma fiind cu 13% mai mare decât în 2017 şi triplă faţă de acum un deceniu, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor de la Registrul

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) abordează relaxată ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Românca debutează marți, în jurul orei 20:30, împotriva americancei Nicole Gibbs (135 WTA). Simona Halep - Nicole Gibbs e liveTEXT pe GSP.ro și în direct

Pentru Anghel Iordănescu, partida Gaz Metan – FCSB, scor 4-0, a fost una specială. A văzut cum formaţia pregătită de fiul său a învins-o pe cea patronată de prietenul