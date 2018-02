Un bebeluş a murit, după ce s-a înecat cu lapte! Ce spun cadrele medicale 24.02.2018

Un bebeluş în vârstă de patru luni, care se afla cu părinţii la un centru SPA, într-o localitate apropiată municipiului Baia Mare, s-a înecat, vineri, în timpul alăptării, apoi a intrat în stop cardio-respirator. Bebeluşul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, însă a decedat, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, directorul […] The post Un bebeluş a murit, după ce s-a înecat cu lapte! Ce spun cadrele medicale appeared first on Cancan.ro.

