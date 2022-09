Un bărbat şi-a lăsat maşina parcată pe trotuar şi şi-a găsit oglinda spartă. Ce s-a întâmplat la scurt timp 22.09.2022

22.09.2022 Un bărbat şi-a lăsat maşina parcată pe trotuar şi şi-a găsit oglinda spartă. Ce s-a întâmplat la scurt timp Un bucureștean și-a lăsat mașina parcată, dar s-a trezit cu oglinda spartă și un bilet. Notița primită a făcut dreptate. Rare sunt ocaziile în care se întâmplă așa ceva. Nu de puține ori, bucureștenii își […] The post Un



Un bărbat şi-a lăsat maşina parcată pe trotuar şi şi-a găsit oglinda spartă. Ce s-a întâmplat la scurt timp

Un bucureștean și-a lăsat mașina parcată, dar s-a trezit cu oglinda spartă și un bilet. Notița primită a făcut dreptate. Rare sunt ocaziile în care se întâmplă așa ceva. Nu de puține ori, bucureștenii își […] The post Un bărbat şi-a lăsat maşina parcată pe trotuar şi şi-a găsit oglinda spartă. Ce s-a întâmplat la scurt timp appeared first on Cancan.

Un bărbat şi-a lăsat maşina parcată pe trotuar şi şi-a găsit oglinda spartă. Ce s-a întâmplat la scurt timp

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 25 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Vărsător sunt mai dornici de flirt și de aventură. Ziua de astăzi, cu Luna în […] The post

Pilotul Fabio Quartararo (Yamaha) s-a clasat, duminică, pe locul al patrulea la Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, a XVI-a etapă a Campiontului Mondial, şi a devenit primul francez campion mondial la

Marţi, 26 octombrie 2021, la Bursa de la Bucureşti începe tranzacţionarea primei emisiunii de obligaţiuni a BRK Financial Group (BRK) pe piaţa reglementată sub simbolul bursier

Elon Musk, deja pe primul loc în topul bogaţilor lumii, cu o avere estimată la 207 miliarde de euro, ar putea face un pas mai departe. Omul de afaceri ar putea deveni primul cu o avere de peste 1.000 de miliarde

Irina Fodor i-a luat locul Ginei Pistol în sezonul 4 „Asia Express”. Numele ei a fost o surpriză pentru majoritatea fanilor emisiunii. Pe de altă parte, admiratorii show-ului tv au criticat-o destul de dur pentru […] The post Irina Fodor,

O a doua persoană cu COVID dintre cele transferate, în cursul dimineţii, de la Spitalul din Târgu Cărbuneşti la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu a decedat. Este vorba despre o femeie de 62 de ani, a informat purtătorul de cuvânt

Regina Elisabeta a ajuns la spital din cauza oboselii! Se pare că de la moartea Prințului Philip, suverana încearcă să facă orice pentru a-și ocupa timpul, iar din acest motive a a ajuns să se […] The post Regina Elisabeta a II-a a ajuns la

Oltenii sunt revoltaţi după ultimele restricţii impuse de

Nicolae Ciucă (54 de ani) este propunerea preşedintelui Klaus Iohannis pentru funcţia de

Circa 70% dintre şoferii români s-au prezentat cu întârziere cu maşinile la service ca urmare a carantinei impuse la nivel naţional, arată rezultatele unui sondaj publicat, luni, de către

Cum poate o companie de retail să ofere finanţare pe 3 ani pentru achiziţiile de retail cu 0% dobandă şi comision zero pentru sume de peste 15.000

Cazul a fost făcut public luni, pe Facebook, de către preotul Valeriu Iulian Roșcan, paroh al bisericii din satul Dragosloveni, județul Vrancea, care este chiar nașul bărbatului mort de COVID, potrivit Hotnews. „Acest virus nenorocit mi-a

Este oficial, al 22-lea Revelion cu Dan Negru va fi difuzat în noaptea dintre ani! „Regele audiențelor” detonează ”bomba”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și anunță că și anul acesta va fi prezent la datorie. Mai mult

După ce a primit o gură de oxigen, câştigând în campionat cu Sepsi (2-0), fostul internaţional a avut chef de

PSD Arad a decis să-l suspende din partid, pentru nouă luni, pe consilierul local Ilie Cheşa, fost preşedinte al organizaţiei municipale a partidului, pe motiv că ar fi votat alături de PNL un proiect pe care aleşii social-democraţi din

Colosseum Mall va inaugura în primăvara anului extinderea cen­trului comercial, aceasta fiind şi prima inaugurare pe acest domeniu din ultimii cinci

Sunt unul din cei 1.200.000 de români vaccinaţi cu schema completă care nu au „certificat verde”. Nu m-am vaccinat pentru privilegiul de a beneficia de drepturile prevăzute în Constituţie, am făcut-o pentru că aşa am crezut eu că e

Astăzi, vremea va fi relativ rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa între 9 şi 16

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Petrolul l-a transferat pe Vlad Prejmerean (23 de ani), mijlocaș care a evoluat ultima dată la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Formaţia antrenată de Nicolae Constantin a reuşit să facă o nouă mutare la mijlocul terenului în plin sezon