Un bărbat, liberat recent din închisoare în baza recursului compensatoriu, arestat din nou pentru tentativă de omor 11.02.2020

Daniel Moroşan, un tânăr recent liberat din închisoare în baza recursului compensatoriu, a fost arestat din nou în cursul zilei de 10 februarie sub acuzaţia de tentativă de omor. Bărbatul este acuzat că a încercat să omoare un bodyguard dintr-o discotecă din Mizil.

