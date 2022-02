Un bărbat în vârstă de 37 de ani este dispărut de o lună. Mama acestuia, dezvăluiri cu lacrimi în ochi 22.02.2022

Un tânăr de 37 de ani a dispărut din Ialomiţa de o lună de zile. Familia acestuia face un apel disperat către autorităţi. Mama tânărului a povestit în cadrul unui interviu pentru Antena 3 faptul

Consumatorul casnic a devenit vedeta sistemului energetic în 2020, munca şi şcoala de acasă sau pasiunea descoperită pentru gastronomie ducând cererea de energie din domeniul rezidenţial la volume

Datele de la Banca Mondială arată că anul trecut consumatorii din România au avut de suportat peste 3 ore de întreruperi în alimentarea cu energie, „performanţă“ depăşită doar de Bulgaria, Serbia şi Croaţia pe plan

Damac a învins Al Nasr, scor 3-2, în runda 25 din campionatul Arabiei Saudite, iar Constantin Budescu (32 de ani) a oferit un assist la golul înscris de Emilio Zelaya. Damac a câștigat duelul de pe teren propriu cu Al Nasr și se află la un punct

Ordinul care reglementează mai multe măsuri şi reguli ce sunt luate în cazul decesului pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 sau cei internaţi în stare gravă în spitale a fost publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial , informează News.ro.

Alin Stoica, prefectul Bucureștiului, a declarat, joi, că un ghid de bune practici pentru evitarea aglomerării, realizat împreună cu organizaţiile retailerilor, va fi disponibil pentru magazine. Demnitarul a precizat că acest ghid este necesar

Victorie mare pentru modelul capitalist a lui Bezos: angajaţii Amazon din Alabama au votat împotriva constituirii sindicatului în cea mai controversată bătălie dintre companie şi salariaţi. Aproape

O femeie care şi-a părăsit soţul a fost răpită din locuinţa noului său concubin, sechestrată şi agresată. Autorul infracţiunii a fost

Poate nu ajungeaţi să pierdeţi controlul epidemiei dacă nu eraţi singura ţară din Europa unde politrucii au dat afară în direct pe specialiştii care luptau cu pandemia, în loc să fie

Numărul persoanelor imunizate de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns la 2.286.546, conform datelor oficiale transmise azi, 11 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. În ultimele 24 de ore, 56.988 de persoane

Un accident rutier în urma căruia două persoane au decedat s-a produs, duminică, în localitatea Filipeşti, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, maiorul Andrei Grecu, potrivit

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 11 aprilie, la 1.006.167. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

„Dezbaterea Zilei" pune sub lupă duelul care se va da în play-off pentru câștigarea campionatului în România. Întrebarea zilei este: „Cine este favorită la câștigarea campionatului în Liga 1? FCSB, CFR Cluj sau Craiova” Ce reprezintă

Pentru ca săptămână să înceapă bine este nevoie de o glumă bună care să îți aducă zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit o întâmplare amuzantă. Protagonistul de azi este un proaspăt tătic care a […] The post Banc| Barul este

Salariul mediu net a scăzut la 3.365 lei în luna februarie 2021, cu 30 lei (-0,9%) mai mic față de perioada anterioară. Comparativ cu aceeași lună din 2020, acesta a crescut cu

Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în

Cheltuielile persistent ridicate legate de transportul maritim înregistrate de companii sunt incluse în contracte pentru următoarele 12 luni, obligându-le pe acestea să transfere costurile suplimentare către consumatori, relatează

Autorităţile egiptene au declarat că nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocată în Canalul Suez timp de o săptămână, decât în condiţiile în care proprietarii navei vor plăti

Arestarea unui individ care a abuzat şi şantajat trei minore din Buzău readuce în actualitate un caz cutremurător de viol, încheiat cu sinuciderea victimei. Suspectul este Costel Ghiţă, un bărbat care a ispăşit 11 ani de închisoare pentru un

Ilie Dragomir, considerat de mulți cel mai talentat și spectaculos boxer pe care l-a avut România, trăiește la 64 de ani o bătrânețe complicată · Multiplul campion național și medaliat cu bronz european în 1979 își duce zilele dintr-o

Cleopatra Stratan își surprinde fanii cu talentul ei. Cântă de când era foarte mică, iar acum, mai nou, compune și piese. A lansat o melodie scrisă în totalitate de ea. Cleopatra Stratan și-a bucurat fanii cu o nouă piesă, scrisă chiar de