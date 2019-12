Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul 05.12.2019

05.12.2019 Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a lovit o fată în vârstă de 11 ani, în curtea unei școli din orașul Mărășești, județul Vrancea. Incidentul a avut loc după ce victima s-a certat cu fiica agresorului.Agresiunea a fost



Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a lovit o fată în vârstă de 11 ani, în curtea unei școli din orașul Mărășești, județul Vrancea. Incidentul a avut loc după ce victima s-a certat cu fiica agresorului.Agresiunea a fost anunțată prin numărul unic de urgență 112 de mama victimei. Aceasta le-a spus polițiștilor că […] The post Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat din Vrancea s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o fată de 11 ani. De unde a plecat totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Mediului vrea să revină asupra unei decizii anterioare, în toamna anului trecut, iar în programul Rabla 2019 să poată fi casate şi maşini fără Inspecţia Tehnică Periodică

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, salturi în evoluția stării organice curente, instabilitatea câte unui segment fiziologic mai șubred în funcție de tabloul clinic al fiecărui nativ sau privind, privind, în general, axa

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, viață tumultuoasă din cauza unor evenimente care se pot petrece în familie sau în gospodărie, de natură să le dea nativilor ritmul obișnuit de viață peste cap. În dimineața zilei de 31 martie,

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, idei intersante, poate puțin prea îndrăznețe sau insuficient consolidate, născute din dorința nativilor de a progresa, de a face un salt existențial ori, doar, de a-i surprinde pe cei din jur.

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize financiare, informații care îi pun pe nativi în stare de alertă, mobilizându-i să găsească soluții la o chestiune ce poate deveni mult mai complicată dacă, ceea ce aud sau se anunță

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe omologul său grec, Alexis Tsipras şi pe premierul Bulgariei, Boyko Borissov. După-amiază, la Palatul Snagov va avea loc o nouă reuniune în format cvadrilateral România -

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4, pentru realizarea unor lucrări de

Deputatul Nicuşor Dan acuză că Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi va costa aproape 20 milioane de euro pe kilometru, de patru ori mai mult decât prevedeau standardele de cost stabilite în

Reprezentanţii Bolt (fosta Taxify) au anunţat vineri că, în ciuda modificărilor aprobate vineri de Guvern la legea taximetriei, vor continua să îşi desfăşoare activitatea în

Meciul Concordia Chiajna - Dunărea Călăraşi, din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa la 12 aprilie şi nu la 15 aprilie, cum a fost programată iniţial, informează

Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat vineri un summit la 10 aprilie, în urma respingerii acordului Brexitului în Camera Comunelor, relatează BBC

Doi bărbaţi, de 35 şi 47 de ani, sunt cercetaţi pentru conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa

Partid nord-irlandez DUP (unionişti), aliatul în Parlament al premierului conservator Theresa May, căreia ar trebui să-i asigure o majoritate absolută, a îndemnat-o pe şefa guvernului să ”rezolve” ”plasa de siguranţă”, după ce

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, vineri, că există o propunere de modificare a structurii sistemului de învăţământ, clasa pregătitoare urmând să fie redenumită „clasa întâi". Totodată, Evaluările naţionale vor

Fostul moderator al emisiunii Jocuri de Putere încasa 23.000 lei lună (aproximativ 5.000 de euro) de la Realitatea TV. Teleziunea nu e singura sursă de venit. În total, Rareş Bogdan, primul pe lista PNL pentru europarlamentare, încasează lunar

După opt luni de concediu maternal, în care a adus pe lume cel de-al treilea copil şi s-a concentrat pe creşterea copiilor, ştirista Lavinia Petrea revine la Pro

Blocul Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi finalizat şi dotat în acest an, a anunţat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Doamna manager mi-a spus (anul

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Lugoj, că PSD încearcă blocarea participării populaţiei la referendumul pe tema justiţiei, dar şi la alegerile europarlamentare, întrucât se teme

Globant, companie de servicii tehnologice digitale, s-a extinde cu un nou centru de dezvoltare deschis în Cluj-Napoca, potrivit reprezentanţilor

Erik ten Hag a vorbit la conferința de azi despre Răzvan Marin (22 de ani): „E un fotbalist dinamic, care conectează jocul”. Totul se confirmă pas cu pas la transferul lui Răzvan Marin. După ce Aad de Mos, mare antrenor batav, și-a