Un bărbat din Tohatin, reţinut pentru omorul concubinei 27.11.2019

Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost reţinut pentru 72 de ore, după ce cadavrul concubinei sale o femeie de 42 de ani, a fost găsit în locuinţă. Femeia prezenta urme de moarte violentă. Cazul a avut loc în satul Cheltuitor din comuna Tohatin, municipiul Chişinău.

Puterea venezueleană şi-a sporit joi presiunea asupra lui Juan Guaido, recunoscut preşedinte interimar de aproximativ 50 de ţări, declarându-l ineligibil pe o perioadă de 15 ani, o sancţiune respinsă imediat de către şeful opoziţiei,

Ambasadorul Canadei în România Kevin Hamilton se declară îngrijorat de informaţiile privind plasarea fostei şefe DNA Laura Codruţa Kovesi sub control judiciar şi alte interdicţii impuse

Conpet a încheiat cu societatea CFR Marfă un contract în valoare de 242,421 milioane de lei pentru servicii de transport ţiţei şi gazolină. Potrivit unui raport al companiei, transmis joi Bursei de

Zeci de persoane au fost rănite, joi seara, în nordul Italiei, după ce două trenuri s-au lovit frontal. Vinovat pentru accident este mecanicul unuia dintre trenuri care nu a respectat semnalul roşu al semaforului. Mecanicul unui tren care circula pe

Tom Cruise i-a interzis categoric fostei sale partenere de viață, actrița Nicole Kidman, să participe la nunta fiului

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Organizatorii au anunţat primele nume pentru Festivalul JazzTM 2019, care va avea loc în perioada 5-7 iulie, în Piaţa Victoriei din

Dacă în urmă cu câţiva ani problema inovării la nivel de produs consta în faptul că nu avea cine să finanţeze ideile inovatoare ale tinerilor, în prezent există bani dar puţine echipe care să îi atragă, afirmă Răzvan Rughiniş, profesor

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mânia, care este estimată la o valoare cu­prinsă între 3,8 miliarde de euro şi 4,3 mi­liarde de euro, înregistrează anual apro­ximativ 100 de tranzacţii, iar în circa 10% din acestea compania de

♦ Gheorghe Dobra, 60 de ani, poate fi catalogat ca fiind unul dintre cel mai bine plătiţi executivi ai unei companii private din România ♦ Alro Slatina a derulat un plasament privat accelerat în decembrie 2018, iar din martie 2019 acţiunile sale

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Simona Halep - Karolina Pliskova e liveTEXT AICI după

Talida Grunzac, profesoară de arte plastice şi soţie de preot din Botoşani, a devenit un brand în zona Moldovei în mediul pictorilor care realizează lucrări originale

Pentru o tortilla simplă e nevoie de câteva legume de prin frigider, combini cu câteva bucăţele de carne sau cu câteva ouă şi, în doar câteva minute, poţi pregăti un meniu

În anii interbelici, prostituţia femeilor a fost permisă de autorităţi şi mai apoi acceptată tacit ca mijloc de supravieţuire al femeilor care nu îşi puteau asigura altfel existenţa. Amintirea unor bordeluri faimoase s-a păstrat peste

Uşor de cultivat şi foarte popular în ţările asiatice dar şi în România, unde se găseşte în numeroase gospodării de la ţară, Luffa sau dovlecelul-burete, este o plantă agăţătoare cu un fruct foarte fibros care, bine copt, se utilizează

Simona Halep şi Karolina Pliskova au oferit un schimb spectaculos de mingi în primul set al partidei, ridicând publicul în

Simona Halep a fost de nerecunoscut în partida cu cehoaica Karolina Pliskova, din semifinalele turneului de la

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. După două game-uri consecutive pierdute de la scorul de 5-3, Halep a simțit nevoia unei

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. Prima întrerupere a partidei a venit într-un moment bun pentru Halep, la scorul de

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Miniştrii nu au voie să accepte, direct sau indirect, cadouri sau alte avantaje şi sunt obligati să declare orice situaţie care generează