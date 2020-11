Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină 06.11.2020

06.11.2020 Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină Sezonul incendiilor cauzate de sursele de încălzire este în toi. Numai că uneori nu doar neglijența, ci și inconștiența poate provoca tragedii. Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital ars pe mâini și față […] The post Un bărbat din



Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină

Sezonul incendiilor cauzate de sursele de încălzire este în toi. Numai că uneori nu doar neglijența, ci și inconștiența poate provoca tragedii. Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital ars pe mâini și față […] The post Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat din Teleorman a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Super-eveniment la Târgul de carte Gaudeamus! Editura Integral, care a publicat toate volumele fondatorului trupei Phoenix, lansează albumul Nicolae Covaci Pictorul, sâmbătă 23 noiembrie orele

Au apărut primele reacţii în cazul mamei surdo-mute din Buzău care a reclamat la Protecţia Copilului că, după ce a fugit din căminul conjugal sătulă de bătăi, fiica ei de aproape doi ani a rămas în grija bărbatului violent şi instabil

„Aş fi foarte fericit dacă în 2020 nu vom vedea nicio schimbare legislativă, nicio altă problemă majoră, pentru că în ultimii doi ani a fost mereu câte ceva care a apărut şi a fost foarte greu să planificăm şi să ne executăm

Piața artei contemporane din România a înregistrat noi recorduri pentru anul 2019! Pictura semnată de celebrul Adrian Ghenie „Untitled” a fost adjudecată la suma de 105.000 de euro, devenind, astfel, cea

Când spui „Antalya“, imediat te duce gândul la plajă, leneveală şi relaxare. Această oază de lux din sudul Turciei a devenit însă mai mult de atât, în ultimii ani, oferind turiştilor o experienţă „all inclusive“ nu doar în limitele

În urmă cu cinci luni, Libertatea a publicat povestea pompierului militar Mihai Sfetcu, ars în misiune la Mehedinţi şi apoi plimbat de statul român de la un spital la altul, într-un turneu al indiferenţei şi al infecţiilor nosocomiale. Graţie

Avocatul personal al lui Donald Trump şi secretarul de stat Mike Pompeo au avut contacte în lunile care au precedat rechemarea ambasadoarei americane de la Kiev, aflată în centrul procedurii de destituire împotriva preşedintelui SUA, relevă

Meteorologii au instituit, duminică, Cod galben de burniţă şi polei în localităţi din şase judeţe din Moldova, pentru următoarele ore. Astfel, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie

O bătaie în care au fost implicate mai multe persoane înarmate cu macete a avut loc sâmbătă seara la un centru comercial din Birmingham. Mai mulți polițiști au fost răniți, potrivit BBC, citat de Mediafax. Agenții de poliție au fost

Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice şi mai mult noros în restul teritoriului. Va ploua slab, local în sudul şi sud-estul ţãrii şi doar cu totul izolat în rest. În zona montanã înaltã,

Lazio, adversara lui CFR Cluj din Europa League a reușit al cincilea succes la rând în Serie A, 2-1 cu Sassuolo, cu golurile lui Immobile și Caicedo. Defensiva are însă slăbiciuni. Lazio rezistă pe podium în Serie A, având traseu contrastant

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câştigat turul al doilea ale alegerilor prezidenţiale în judeţul Dolj, un fief important al PSD, unde organizaţia judeţeană este condusă de Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Deficitul bugetar pentru 2018 va fi revizuit la peste 4%, de la 2,76%, cât a fost ţinta asumată la începutul anului, a anunţat, într-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, preluat de

Producătorul de utilaje agricole şi forestiere IRUM, controlat de familia Oltean din Reghin, a încheiat primele zece luni din acest an cu investiţii de peste 4,8 mil. euro, în principal pentru înlocuirea treptată a maşinilor-unelte

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus

Pe lângă suma colosală încasată din premiile adunate la turnee, Simona a primit şi un bonus „gras“ pentru că a bifat toate cele nouă întreceri Premier Mandatory şi Premier 5 din

TESLA CYBERTRUCK, noul proiect al lui Elon Musk, a intrat pe piață, însă incidentul petrecut la evenimentul nerfericit de la evenimentul de prezentare continuă să stârnească reacții diverse. CONTEXT: Incidentul nefericit petrecut în timpul

Trimisul special al AGERPRES George Coman transmite: Enel planifică să dezvolte în următorii trei ani noi capacităţi de generare a energiei electrice din surse regenerabile cu capacitate totală de 14.000

„Doar 20% din companiile din România au proiecte avansate de transformare digitală, mulţi dintre proprietari se gândesc la asta, o pun ca strategie sau prioritate, dar puţini

O alertă de securitate a fost declanşată temporar, marţi, la sediul Preşedinţiei SUA din cauza unui avion care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian din Washington D.C., informează NBC News. „La Casa Albă a fost instituită starea de