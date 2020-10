Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19, lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul 12.10.2020

12.10.2020 Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19, lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19 a fost lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul. Cazul a fost adus în atenția publică de o jurnalistă. Jurnalista Ionela Năstase trage un semnal […] The post Un bărbat din Târgu Jiu



Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19, lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul

Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19 a fost lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul. Cazul a fost adus în atenția publică de o jurnalistă. Jurnalista Ionela Năstase trage un semnal […] The post Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19, lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat din Târgu Jiu bolnav de Covid-19, lăsat să moară după ce i-a fost refuzat tratamentul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Utilizarea celui mai obișnuit tip de inhalator pentru tratarea astmului este la fel de rău pentru mediu ca și consumul de carne, arată un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Cambridge,

O încetinire a economiei mondiale a afectat SUA, a declarat secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, adăugând că economia americană se bucură în continuare de o rată solidă a ocupării forţei de muncă şi de inflaţie scăzută,

Două persoane au murit joi dimineaţă, în Bucureşti, în urma unor accidente rutiere care au avut loc pe Şoseaua Berceani şi pe Bulevardul Iuliu

Dertour, divizia de turism a grupului german Rewe, a preluat în această toamnă Travel Brands, companie care reuneşte activităţile de turoperare, retail, business travel şi incoming ale grupului românesc

Despre obiectele protectoare se poate vorbi mult. O mărgică ţinută în buzunar, o cruciuliţă sfinţită, un sacou norocos etc. În vremurile mai vechi, europenii purtau în buzunare şi alte artefacte benefice. Avocaţii îşi făceau rost de-o

Angajatorii români oferă, joi, la nivel naţional, 27.042 locuri de muncă, mai mult de jumătate fiind destinate persoanele cu studii liceale, postliceale şi profesionale, informează Agenţia Naţională

Activitatea fabricilor din China a scăzut pentru a şasea lună consecutiv în octombrie şi cu un procent peste aşteptări, în timp ce avansul sectorului de servicii s-a diminuat în condiţiile în care companiile se confruntă cu cea mai slabă

Un bărbat de 37 de ani a făcut o greşeală, care l-a costat foarte mult. O vedea foarte atrăgătoare pe verişoara soţiei sale, nu a rezistat tentaţiei şi s-a culcat cu ea. O singură dată. Aşa spune bărbatul, că nu a avut loc mai multe

Un Tir încărcat cu televizoare a fost dat dispărut de proprietarul mărfii. Se pare că acesta s-a adresat și poliției care a demarat o anchetă, dar omul a distribuit pe mai multe grupuri de facebook că oferă recompensă. Citește

Poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute pe numele unui cetăţean român, în urma descoperirii, într-un container sosit din China, a unor bunuri

Africa de Sud și Anglia se vor duela în marea finală a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele două echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost câștigat de sud-africani în 1995 și 2007, iar de Anglia în 2003. Anglia e

O femeie este cercetată pentru vătămare corporală din culpă după ce a provocat un accident rutier, acroşând cu maşina pe care o conducea un autovehicul care circula pe drumul

Spaţiile comerciale de la parterul ansamblurilor de locuinţe devin tot mai numeroase, în condiţiile în care nu mai reflectă doar nevoia locatarilor de a avea în apropiere magazine cu produsele strict necesare, ci vin cu oferte din ce în ce mai

Rusia a respins vineri acuzaţiilor Statelor Unite, conform cărora Moscova încearcă să destabilizeze Chile, şi a susţinut că acestea fac parte dintr-o campanie de denigrare a politicii externe ruseşti, relatează agenţia EFE.

Grupul rock My Chemical Romance se reuneşte după şapte ani pentru cel puţin un concert, programat să aibă loc pe 20 decembrie, la Los

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Echipa feminină de baschet 3x3 a României s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA), potrivit paginii de Facebook a

Un tânăr de 28 de ani din Galaţi a fost prezentat de autorităţile indiene ca un terorist cibernetic alături de un alt român. Cei doi se ocupau cu montarea de echipamente pe bancomatele din oraşul Hyderabad (India), ce erau folosite ulterior

Soldaţi ruşi şi turci au format vineri, pentru prima oară, patrule comune în nord-estul Siriei, a declarat agenţiei Reuters o sursă militară de la Ankara. Rusia şi Turcia au convenit asupra

Început la 27 octombrie, WTA Finals 2019 îşi va desemna campioana, duminică (nu mai devreme de ora 13.30, Digi Sport), la Shenzhen