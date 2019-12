Un bărbat din Suceava s-a urcat beat la volan şi s-a oprit într-un copac. A sunat la Poliţie şi a spus că… 08.12.2019

08.12.2019 Un bărbat din Suceava s-a urcat beat la volan şi s-a oprit într-un copac. A sunat la Poliţie şi a spus că… Un bărbat de 51 de ani s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate şi s-a oprit într-un copac. În urma impactului bărbatul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital de către echipajul unei ambulanţe. Accidentul s-a petrecut



Un bărbat de 51 de ani s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate şi s-a oprit într-un copac. În urma impactului bărbatul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital de către echipajul unei ambulanţe. Accidentul s-a petrecut duminică după-amiază, iar la patru zile de la comiterea acestuia bărbatul s-a plâns telefonic

PNL cere demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru propunerea de a se construi două spitale regionale din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi pentru "debandada provocată

Fostul lider al Partidului pentru Independenţa Regatului Unit (UKIP), Nigel Farage, a declarat vineri că intenţionează să se alăture demonstranţilor pro-Brexit din centrul Londrei pentru a marca ziua de 29 martie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Lugoj, că PSD încearcă blocarea participării populaţiei la referendumul pe tema justiţiei, dar şi la alegerile europarlamentare, întrucât se teme

♦ Spaţiile de tip coworking s-au impus treptat ca un nou jucător pe piaţa birourilor din România, consultanţii imobiliari estimând că acest segment va continua să crească în anii

Producătorul de vin Domeniile Avereşti din judeţul Vaslui administrează 680 de hectare de viţă-de-vie în podgoria Huşi din zona

Globant, companie de servicii tehnologice digitale, s-a extinde cu un nou centru de dezvoltare deschis în Cluj-Napoca, potrivit reprezentanţilor

Ionel Augustin, 63 de ani, avertizează că jocul de diseară este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult că vor fi probleme mari în play-out! Jocul se anunță

Când lumea este dependentă de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrări ca la carte, românii încă preferă să meargă la cinematograf! În acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri

O brăileancă a fost lăsată fără bani de un escroc pe care îl credea general american şi cu care spera să se mărite. "Generalul" a dispărut cu aproape 37.000 euro. Citește mai

Un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei a fost înaintat Casei Albe, conform unei ştiri difuzate vineri de grupul media Bloomberg. Citește mai

Pompierii intervin în acest moment cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Cei care se aflau în interior s-au

Viaţa sexuală joacă un rol important în viaţa de cuplu mai ales în primii ani. Ba mai mult se pare că sexul creşte longevitatea şi te face să arăţi mai

Preşedintele Donald Trump a ameninţat vineri că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro). Cea mai mare parte

Farul Constanța, clubul condus de Ciprian Marica, face tot posibilul să-și fidelizeze susținătorii. La antrenamentul premergător duelului cu Chindia Târgoviște de sâmbătă, Virgil, un suporter fidel al marinarilor, a fost invitat de

Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, a ratat șansa de a reveni pe primul loc în clasamentul WTA, fiind învinsă în semifinalele de la Miami de Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6.

O femeie de 62 ani a murit, în această după-amiază, după ce şoferiţa de 63 de ani a maşinii în care se afla a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat pe marginea drumului, în localitatea vâlceană Ionești, a informat Inspectoratul de

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon 0-1 VIDEO Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers Duminică, 31 martie 16:00 Amiens - Bordeaux 16:00 Dijon - Nice

''Atât România, cât şi Statele Unite trebuie să facă faţă aceloraşi provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească'', a afimat joi ambasadorul României în SUA, George

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns, vineri seară, la Vaslui. Citește mai