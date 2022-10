Un bărbat din Pantelimon şi-a ucis soţia cu bestialitate. Motivul este halucinant 16.10.2022

16.10.2022 Un bărbat din Pantelimon şi-a ucis soţia cu bestialitate. Motivul este halucinant O crimă îngrozitoare i-a şocat pe locuitorii unui cartier rezidenţial din oraşul Pantelimon. Un bărbat şi-a înjunghiat soţia, iar apoi l-a anunţat pe băiatul lor de doar 14 ani că i-a ucis mama. Băiatul a […] The post Un bărbat din



Un bărbat din Pantelimon şi-a ucis soţia cu bestialitate. Motivul este halucinant

O crimă îngrozitoare i-a şocat pe locuitorii unui cartier rezidenţial din oraşul Pantelimon. Un bărbat şi-a înjunghiat soţia, iar apoi l-a anunţat pe băiatul lor de doar 14 ani că i-a ucis mama. Băiatul a […] The post Un bărbat din Pantelimon şi-a ucis soţia cu bestialitate. Motivul este halucinant appeared first on Cancan.

Un bărbat din Pantelimon şi-a ucis soţia cu bestialitate. Motivul este halucinant

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Odată cu scumpirea gazelor naturale, se scumpeşte şi căldura în Republica Moldova. Termoelectrica SA a anunţat luni, 15 noiembrie, că a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ajustarea extraordinară a preţului

Un număr de 494 de săteni din comuna bihoreană Tărcaia au obţinut suspendarea realizării unei şosele ocolitoare a DN 76, o investiţie de 320 milioane de lei din fonduri europene, care i-ar lăsa fără cele mai bune terenuri agricole pe care se

Ministerul ungar de finanţe a anunţat reduceri de taxe de 750 miliarde de forinţi (2 miliarde de euro), potrivit Hungary

Își pierdea tatăl într-un început de toamnă al anului 2015. Lidia și familia Vadim Tudor erau devastați, dar pentru fiica cea mare a ”Tribunului” dramele nu se opreau acolo. Chiar anul acesta avea să se […] The post Dramă în familia

Un cercetător japonez specializat în biologie celulară a descoperit dieta care, bazându-se pe reducerea programului de alimentaţie, duce la încetinirea procesului de îmbătrânire şi scăderea în greutate. Principiul ajută şi la protecţia

Vodafone, unul dintre cei mai puternici jucători de pe piaţa locală de comunicaţii fixe şi mobile, care în august 2019 a preluat operatorul de cablu UPC, a raportat pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie, venituri din servicii de 196,6 mil.

Julie Le Galliard, 31 ani, campioană a Franţei la box, în 2015, a decedat, duminică, după ce a fost infectată cu virusul Sars-Cov2, informează presa franceză, citată de News.ro. Campioana la categoria 57 de kilograme şi componenta lotului

Temperaturile foarte scăzute de anul acesta, care au susţinut creşterea consumului intern de gaze naturale cu circa 3% în primele nouă luni, s-au tradus în rezultate mai bune şi pentru francezii de la ENGIE România, cel mai mare distribuitor şi

Una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii este telescopul, instrumentul fără de care astronomia ar fi fost imposibilă. Folosit pentru prima dată pe la începutul anilor 1600, acesta a ajutat la numeroase descoperiri în domeniul

Şantierul naval Vard Tulcea, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa construcţiilor navale şi cel mai mare angajator din judeţul Tulcea, cu peste 3.000 de angajaţi, a finalizat cu afaceri de peste un miliard de lei în 2019, potrivit datelor

Centrul de dezvoltare software al grupului ING se pregăteşte să intre pe piaţa de IT din nord-vestul ţării, urmând ca în perioada următoare să deschidă al doilea birou al companiei, în centrul oraşului

Vicepreşedintele USR Dan Barna a afirmat marți seară, la Digi 24, că nu există niciun semn în acest moment că PNL şi PSD nu vor forma un Guvern, dar a precizat că această coaliţie nu va funcţiona. „Comedia continuă. E ceea ce auzim de

Pe 16 noiembrie se împlinesc 5 ani de la moartea lui Didi

Sistemul medical din România are o dublă problemă: pe de o parte, numărul de internări, indiferent de boală, față de cel de consultări ambulatorii este dintre cel mai mare din Europa. Pe de altă parte, și asta se vede în criza COVID, uneori

Păgubiţii şi clienţii City Insurance, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment, au trimis până acum aproximativ 56.900 de cereri de plată de despăgubiri şi restituiri de prime către Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), scrie

Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, marţi, în zona cimitirului din municipiul Huşi, existând riscul propagării focului la morminte, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii

Alexandru Cicâldău, achiziționat în vară de Galatasaray de la CSU Craiova, ar putea face un mare pas înainte în ianuarie. Turcii susțin că Atalanta e pe urmele lui Cicâldău. La numai o jumătate de an de când a devenit jucătorul lui

Cu Messi integralist, Argentina a remizat cu Brazilia, 0-0, și și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din 2022 grație înfrângerii suferite de Chile, 0-2 cu Ecuador. Deși nu a mai jucat la PSG din finalul lunii octombrie, iar contra

Activitatea primarului general al capitalei, Ion Ceban, este cel mai bine apreciată de cetăţeni. În cadrul unui sondaj sociologic realizat de Compania [imas], întrebaţi cum apreciază activitatea lui Ion Ceban, 52,9% din respondenţi i-au dat note

Cehia, pentru cei mai mulţi, înseamnă Skoda. Este cea mai internaţionalizată marcă auto cu rădăcini estice. Skodele sunt fabricate sau asamblate în Cehia, desigur, dar şi în Slovacia, China, Rusia şi