Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a bătut soţia cu un obiect din lemn până când a murit 12.12.2019

12.12.2019 Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a bătut soţia cu un obiect din lemn până când a murit Un bărbat de 57 de ani dintr-o comună din Constanţa şi-a bătut, miercuri seară, soţia cu un obiect din lemn, iar joi şi-a dat seama că aceasta nu mai respiră. Şi-a sunat fiul, care a alertat autorităţile. Potrivit reprezentanţilor



Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a bătut soţia cu un obiect din lemn până când a murit

Un bărbat de 57 de ani dintr-o comună din Constanţa şi-a bătut, miercuri seară, soţia cu un obiect din lemn, iar joi şi-a dat seama că aceasta nu mai respiră. Şi-a sunat fiul, care a alertat autorităţile. Potrivit reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa, joi, un bărbat a sunat la 112 şi a spus că […] The post Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a bătut soţia cu un obiect din lemn până când a murit appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat din judeţul Constanţa şi-a bătut soţia cu un obiect din lemn până când a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Odată cu trecerea timpului şi înaintarea în vârstă, absorbţia anumitor substanţe nutritive în organism este încetinită. Persoanele în vârstă au deficit în speciale de vitamina D şi vitamina B12, care ajuta la reglarea metabolismului şi

ORA DE VARĂ! Cum potrivim ceasurile în noaptea de sâmbătă spre duminică! România trece la ora de vară pe 30 martie, află de cum trebuie să potrivești

Într-un interviu acordat pentru un post de radio din Argentina, Lionel Messi şi-a vărsat năduful şi a explicat ce i se întâmplă în ţara

Timp de trei decenii, un mister a stârnit imaginaţia localnicilor şi a turiştilor: telefoane portocalii cu forma celebrului motan Garfield apăreau pe plajele din Bretania, în vestul

Senatorii PSD Lia Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda organizează sâmbătă, 30 martie, petrecerea de nuntă la care ar urma să participe în jur de 500 de

David Ibbotson, pilotul avionului care îl transporta pe Emiliano Sala de la Nantes la Cardiff şi care s-a prăbuşit în Canalul Mânecii, nu era calificat pentru zboruri de noapte, informează

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a anunţat, vineri, deschiderea unei anchete interne ce îl vizează pe stareţul Mănăstirii Cotmeana, Ioasaf Boiciuc, după ce în presă a apărut o filmare în care preotul

Helmuth Duckadam, 59 de ani, și Gică Craioveanu, 51 de ani, două dintre simbolurile celor de la FCSB și Craiova, s-au contrat în direct la TV înaintea derby-ului din play-off. FCSB și CSU Craiova se vor întâlni duminică, de

New York City, echipa lui Alex Mitriță, 24 de ani, a fost învinsă categoric de Toronto FC, scor 0-4, în etapa a patra din Conferința de Est din MLS. Cu Alexandru Mitriță integralist, New York City nu a putut face față celor de la

Barcelona joacă azi, de la ora 17:15, împotriva rivalei Espanyol. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Barcelona - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Barcelona: Ter Stegen -

CFR Cluj întâlnește Astra în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1, de la ora 21:30. Partida va fi în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. CFR Cluj - Astra, LIVE + statistici AICI Cele

Olympique Marseille joacă azi împotriva celor de la Angers, într-un meci din etapa a 30-0 din Ligue 1. Partida va începe la ora 18:00. Marseille - Angers, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Marseille: Y. Pele - Sarr, -

Două persoane au murit, în această dimineaţă, în jurul orei 06.00, într-un accident rutier care s-a produs la Târgu Mureş, pe strada Gheorghe Doja, în zona sensului giratoriu de la gara mare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de

Cinci muncitori au fost ucişi şi trei răniţi, vineri seară, într-o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o uzină din provincia Shandong în estul Chinei, potrivit autorităţilor locale. Accidentul a avut loc într-o fabrică de procesare

Rezultate simulare BAC 2019 // clasa a 12-a și clasa a 11-a. Rezultate slabe pentru elevii din clasa a 12-a, dar în special pentru cei din clasa a 11-a, arată statistica Edu.ro. Citește mai

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, este prezentatoarea ştirilor de la ora 19.00 de la Pro TV, încă de la înfiinţarea postului, în 1995. Galeria Foto. Citește mai

Note de plata amuzante. Barmanii au umor! Cel puţin aşa reiese din aceste bonuri fiscale. Citește mai

O tânără de 21 de ani din Giurgiu și-a pus capăt zilelor după ce a suferit din dragoste. Apelul la 112 a venit chiar de la mama

Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, declară că blocul ACUM va insista pe continuarea şedinţei Parlamentului pentru a discuta despre iniţiativele pe care le-a lansat anterior şi nu va merge la discuţiile cu

Actorul american George Clooney îndeamnă la boicotarea a nouă hoteluri de lux care au legătură cu sultanul din Brunei, bogat stat petrolier din Asia de Sud-Est care se pregăteşte să instaureze pedeapsa cu moartea în cazul persoanelor