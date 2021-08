Un bărbat din Craiova, împuşcat de un tânăr în parcarea unui bloc. Victima, la spital 29.08.2021

29.08.2021 Un bărbat din Craiova, împuşcat de un tânăr în parcarea unui bloc. Victima, la spital Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost împuşcat, joi seara, în parcarea unui bloc din Craiova de către un tânăr de 29 de ani, care a coborât dintr-o maşină, iar apoi a fugit de la locul faptei, scrie News. Individul a fost reținut ulterior



Un bărbat din Craiova, împuşcat de un tânăr în parcarea unui bloc. Victima, la spital

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost împuşcat, joi seara, în parcarea unui bloc din Craiova de către un tânăr de 29 de ani, care a coborât dintr-o maşină, iar apoi a fugit de la locul faptei, scrie News. Individul a fost reținut ulterior de polițiști și dus la audieri. Incidentul a […]

Un bărbat din Craiova, împuşcat de un tânăr în parcarea unui bloc. Victima, la spital

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Alin Brendea, director general adjunct al societăţii de brokeraj Prime Transaction, spune că în prezent Bursa de la Bucureşti a intrat într-o perioadă de consolidare, cu un nivel al indicilor la nivel suport, şi cu o lichiditate sub cea

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să-l delege pe Radu Petrescu la cel mai important meci al etapei a 6-a, derby-ul FCSB - Dinamo. Va fi al treilea joc între cele două formații pe care îl va conduce "centralul" bucureștean. Petrescu, cel care

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat joi rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, înainte ca rezultatele licitaţiei să fie anunţate oficial de către BNR, pe site şi prin email, ori de către Ministerul

Au mai rămas doar cinci zile până la foarte importantul meci de baraj din Islanda, iar Mirel Rădoi se confruntă cu o mare criză de efectiv. Mulți jucători de bază sunt indisponibili, fie din cauza infectării

Starea de urgenţă din primăvară, alături de munca de acasă implementată pentru a reduce extinderea noului coro­na­virus a dus la o accelerare a tehno­logiei, este de părere Sorin Chiru, business unit director al companiei de tehnologie Alten

Pandemia de COVID-19 a ridicat multe probleme pentru industria HoReCa, restaurantele fiind unul dintre cele mai afectate businessuri de restricţiile impuse de autorităţi pentru a limita răspândirea

Hope Hicks, care va împlini pe 21 octombrie 32 de ani, este consilierul personal al lui Donald Trump și face parte dintr-un grup restrâns de apropiați de-ai președintelui SUA. Hicks a fost confirmată cu coronavirus după ce a călătorit cu Trump

Banca Națională a României a anunțat o nouă valoare pentru moneda europeană, în scădere față de ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de BNR, euro a scăzut astăzi cu 0.01%, ajungând

CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli

Partida de dublu Andreea Mitu/ Patricia Ţig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul 1 al turneului care se joacă în aceste zile la Paris, este investigată de poliţia

Coronavirus România 4 octombrie. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus au scăzut sub 2.000! Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.835 de noi cazuri. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 135.900. CITEȘTE ȘI: MEDICII AU RĂMAS

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Producătorul de autovehicule Tesla a vândut, în trimestrul al treilea din 2020, circa 140.000 de mașini, doborându-și astfel propriul record. Proprietarul companiei, Elon Musk a promis că

Inflaţia din zona euro a scăzut şi mai mult în teritoriu negativ luna trecută, sporind presiunea asupra Băncii Centrale Europene de a veni cu noi stimulente în condiţiile în care recesiunea va menţine creşterea preţurilor sub ţintă ani la

Gigantul Amer Sports vrea să transforme fabrica Chimsport din Orăştie cumpărată recent într-un centru global de producţie de clăpari. Această unitate era deja de circa 20 de ani furnizor pentru grupul

Mihai Stoica a fost numit în zilele trecute președinte al Consiliului de Administrație al FCSB. Ocuparea celei mai importante funcții din club nu l-a împiedicat să facă scandal în derby-ul cu Dinamo (3-2): și-a înjurat adversarii, a plâns, l-a

UTA - Academica Clinceni se înfruntă azi, de la 21:00, în etapa cu numărul 6 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Vezi AICI rezultatele etapei #6 din Liga

UTA Arad a terminat la egalitate cu Academica Clinceni, 0-0, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a VI-a a Ligii I. Meciul a fost unul de modest, cu mult sub peste media primei divizii a țării, cu puţine ocazii de gol. UTA a tras primul şut

Record absolut de infectări cu coronavirus în Capitală de la începutul pandemiei, 562 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore. Județele cu cele mai multe cazuri

5 octombrie 2000 a devenit ziua care ne-am fi dorit cu toții să nu fi existat! A fost ziua în care am aflat că în viața unui fotbalist există nu doar bani, mașini sau femei, dar și suferință, durere și, din păcate, și moarte! A fost ziua