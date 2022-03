Un bărbat din Cluj a scos la vânzare pe OLX centura neagră a lui Putin. Cât cere pe ea 19.03.2022

Un bărbat din Cluj a scos la vânzare pe OLX centura neagră a lui Putin. Descrierea anunţului a stârnit amuzamentul celor care au accesat site-ul. Iată cum a încercat acesta să facă publicitate produsului.

Medicul primar pediatru Ioan Gherghina a explicat, miercuri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, principalele motive pentru care și copiii ar trebui să fie imunizați împotriva

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat, marţi, în premieră, propunerea Comisiei de utilizare a unor insecte drept aliment nou. Este vorba despre viermele galben de făină, relatează Realitatea

Aproximativ 40% dintre băncile din zona euro încă nu conştientizează că s-ar putea confrunta cu defaulturi în rândul clienţilor cauzate de pandemie şi încă speră că vin vremuri mai bune sau încearcă

ING Group, care deţine a patra cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit net de 1 mld. euro, în creştere cu 50% comparativ cu rezultatul net obţinut în perioada similară a

Ministerul canadian al Sănătăţii a anunţat miercuri că a autorizat utilizarea vaccinului anticoronavirus produs de Pfizer-BioNTech pentru adolescenţii începând cu vârsta de 12 ani, Canada devenind astfel prima ţară care aprobă vaccinul

Şase membri ai unui grupuscul neonazist, suspectaţi de plănuirea unui atentat împotriva unei loje masonice, au fost arestaţi marţi în Doubs şi Bas-Rhin (est), a dezvăluit vineri o sursă judiciară şi una apropiată dosarului, confirmând o

Condusă cu 1-0 încă din minutul 1, CS Mioveni a restabilit egalitatea în meciul cu Csikszereda (scor 1-1 la pauză) după o gafă uriașă. În minutul 37, atacantul Ștefan Blănaru a înscris pentru formația antrenată de Alexandru Pelici, după

Silviu Iordache, prefectul de Buzău, și-a adus prietenii motocicliști să se imunizeze, la inaugurarea primului punct de vaccinare drive-thru din oraș, a scris Știri de Buzău. Centrul amenajat în parcarea unui supermarket are două fluxuri de

Horoscopul zilei de 8 mai 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec pot exagera cu cheltuielile. Este ultima zi în care Venus, planeta iubirii, mai tranzitează

Un preot și un călugăr care au suferit arsuri grave, în urma unei exploziei care a avut loc joi la Mănăstirea Sf. Gheorghe din județul Constanța, au fost transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, potrivit

Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a calificat la JO de la Tokyo în urma turneului de la Sofia. Andreea Beatrice Ana e 65-a sportivă româncă ce s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Prima reprezentantă a luptelor tricolore, încă de anul

Vestele barbatesti sunt la mare cautare in acest sezon deoarece sunt extrem de usor de purtat si se asorteaza destul de rapid cu o camasa simpla si o pereche de pantofi eleganti. In functie de eveniment, iti oferim cateva sfaturi utile de asortare a

România se află pe locul 32 în to­pul celor mai verzi eco­no­mii ale lumii, într-un clasa­ment condus de Dane­mar­ca, Luxemburg şi

110.663 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate sâmbătă, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în creștere față de ziua precedentă,

Oana Roman a ajuns din nou la spital, după accidentul suferit în Egipt. Vedeta le-a dezvăluit fanilor motivul pentru care a ajuns pe mâna medicilor. Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Nu […] The post Oana Roman a ajuns din

Un oraș aproape de București are de joi, 6 mai 2021, un steag COVID-19, care va fi arborat la Primărie în funcție de rata de infectare cu noul coronavirus. Ideea îi aparține chiar edilului, care a explicat că steagul are următoarele culori:

Sute de persoane au fost rănite, în oraşul Ierusalim, în urma confruntărilor produse vineri seară între agenţi ai poliţiei israeliene şi palestinieni, iar Administraţia Joseph Biden a lansat un apel la calm

În 2019, numărul contractelor de muncă plătite cu salariul minim pe economie a atins un maxim de 1,75 milioane, dintre care 1,33 milioane erau plătite cu 2.080 de lei brut, ceea ce însemna circa 31,5% din totalul contractelor de muncă cu normă

În timp ce liderii europeni erau reuniţi sâmbătă, la Porto, la un summit informal în urma căruia au promis o Europă „mai socială” post-pandemie, mii de persoane manifestau în oraşul portughez împotriva şomajului și a salariilor

Pandemia îngenunchează Asia. Numărul de noi cazuri de infectare este tot mai mare, iar în unele zone rata de infectare este de peste 54.4%. În statul indian Goa una din două persoane testate este pozitivă. […] The post Pandemia face ravagii