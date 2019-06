Un bărbat ar fi vrut să comită un atentat în New York. Tânărul de 22 de ani a fost arestat 14.06.2019

Un bărbat simpatizant al jihadiștilor e suspectat că plănuia să comită un atentat în Times Square din New York, unde voia să folosească o armă. Tânărul de 22 de ani, identificat ca Ashiqul Alam, a fost arestat și urmează să fie prezentat unui judecător.

