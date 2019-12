Un bărbat adus la audieri pentru furt a fugit cu una dintre autospecialele aflate în curtea Poliţiei 27.12.2019

27.12.2019 Un bărbat adus la audieri pentru furt a fugit cu una dintre autospecialele aflate în curtea Poliţiei Bărbatul care la începutul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dându-se ca garda de corp a unei vedete şi a furat o maşină a recurs de Crăciun la un alt furt. De această dată, el a furat o maşină tocmai din curtea



Bărbatul care la începutul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dându-se ca garda de corp a unei vedete şi a furat o maşină a recurs de Crăciun la un alt furt. De această dată, el a furat o maşină tocmai din curtea Poliţiei, relatează Mediafax.

